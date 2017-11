Kvelden da fotball-VM startet

Kommentar STOCKHOLM (VG) (Sverige – Italia 1-0) Det er et halvt år til VM, men det føltes som om mesterskapet var i gang på Friends Arena en sur novemberfredag i Stockholm.

For et kok! For et drama! Og for en eksplosjon av følelser da innbytter Jakob Johansson fra AEK Athen, omtrent som det første han gjorde, skjøt ballen i mål via veteranen Daniele De Rossi.

Italia eide den siste halvtimen, men kom ikke nærmere enn Matteo Darmians stolpetreff. En desperat svensk forsvarsmur holdt unna, men det gjenstår 90 minutter, på mandag, på San Siro, i Milano.

Les mer om kampen: Sverige sjokkerte Italia

Rett før kampen spurte jeg Fabio Licari fra den rosa sportsavisgiganten Gazzetta dello Sport om Italia i det hele tatt kunne se for seg et VM i fotball uten Italia. Han knep sammen både lepper og øyne, ristet på hodet og svarte «no, no, no».

– Vi vet ikke om noe annet enn at Italia er med i VM hvert fjerde år. Det ligger i genene våre. Det er 60 år siden det skjedde sist. Nei, det er ikke mulig å tenke seg at Italia ikke er med, sier Licari, uten å trekke på smilebåndet. Dette er alvor i Italia. Fotball er alvor i Italia. Fotballen samler Italia.

Men det er alvor å møte Sverige også. De seige svenskene, de som er så gode i ballidretter; blant de beste i ishockey, lenge blant de beste i tennis og bordtennis, fortsatt blant de beste i golf, fortsatt gode og tidligere best i håndball – og i fotball har de både sølv og to bronse fra VM.

Dessuten er de ekstremt gode til å sette sammen lag. Uten Zlatan skulle jo ikke dette gå lenger, men joviale Janne Andersson har fått frem en enhet som har slått Frankrike og slått ut Nederland – og som altså er i ferd med å velte Italia.

Husker du? Da Italia raste etter dramaet i Porto

Se målet som sendte Sverige ett steg nærmere VM (teksten fortsetter under videoen):

På Friends Arena startet det med at de snaut 50 000 fikk se Zlatan Ibrahimovic’ hælsparkscoring mot Italia fra 2004-EM på storskjermen. Svenskene jubler som om det er 2017-mål, mens Manchester United-stjernen gliser på tribunen.

«Du gamla, du fria» synges mektig, men enda mektigere er nydelige Emil Forsberg. Han sklir rundt som en ishockeyspiller, får med seg ballen i de fleste situasjoner og styrer et svensk lag som åpnet som en haug med gule vepser. Det aldrende italienske mannskapet var rystet, selv om den svenske moroa kunne vært over allerede etter noen få minutter: Matteo Darmian la vakkert inn til Andrea Belotti, men headingen fra ganske fri posisjon gikk en meter utenfor.

Men Sverige var best, og vel er den italienske landslagssjefen Gian Piero Ventura 69 år, men han viste frem hele sitt følelsesregister. Han vet selvsagt at han aldri blir glemt dersom det ikke blir noe Italia i VM.

VG-kommentar: Buffon, mannen det er umulig å mislike

Italienerne vant de to første gangene de var med (1934 og 1938), men mistet sitt Grande Torino i en flyulykke i 1949 og misset kvalifiseringen for første og eneste gang foran Sverige-VM i 1958. Men Italia var tilbake som finalist i 1970, slo kjæledeggene fra Brasil og alle andre i 1982, tapte finalen i 1994 og slo Frankrike i finalen etter Zidane- og straffedramaet i 2006. En reise gjennom fotball-VM er også en reise med småkyniske, men like fullt herlige, italienere.

De var kyniske denne kvelden også, men Marcus Berg var med på leken og var ikke langt unna det røde kortet. Han greide til og med å hisse på seg Gianluigi Buffon.

På mange måter er disse playoffdramaene større enn kampene i VM. Forskjellen på seier og tap er flere hundre millioner, men det er jo ikke pengene det handler om; enten er det ti måneder med trøstesløse treningskamper, eller et halvår der en hel nasjon kan glede seg, diskutere hvem som skal være med, motstandere som granskes, før det kulminerer på den største fotballscenen.

– Vinner vi i playoffen er vi i hvert fall med. Det kan hende det bare blir tre kamper, men vi er i hvert fall med, sier Gazzetta-journalist Fabio Licari.

Han melder om at San Siro ble utsolgt med en gang, og Gianluigi Buffon og hans lag kommer til å få en vanvittig støtte i Milano.

På Friends går Buffon rundt og takker pent for kampen, som vanlig, gir Sverige-kaptein Andreas Granqvist en klem og det er vel Buffons herlige vesen fotballverden først og fremst vil ha med i et VM. I så fall blir det hans sjette turnering. Det er 20 år og et par uker siden legenden debuterte for Italia, også det i VM-playoff, borte mot Russland, som innbytter i en time. Fabio Cannavaro scoret selvmål, men Christian Vieri hadde gitt Italia ledelsen, og hjemme i Napoli vant italienerne 1-0.

174 landskamper senere står han der der fortsatt, snaut tre måneder unna sin 40-årsdag, verdensmester i 2006, like mye et ikon som en keeper. Men Buffon har oppnådd det meste. Han sier at det er viktigst hvordan man oppfører seg i nederlagets stund, og selv om han vil felle noen tårer om det går galt, vil han nok leve greit uten et siste VM.

Det er trolig verre med resten av nasjonen.