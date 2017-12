Han er ikke så opptatt av politikk, men Nord-Koreas landslagssjef Jørn Andersen (54) innser at tirsdagens møte med Sør-Korea handler om mer enn fotball.

Særlig slik verden ser ut nå.

– Det er klart at jeg merker at det er en spesiell kamp, sier Andersen til VG.

Det er den syttende gangen de to adskilte naboene møtes på fotballbanen (på herresiden). Oppgjøret spilles i Japan, som en del av sluttspillet i det østasiatiske mesterskapet. Kina er fjerde deltagende nasjon.

– For meg er dette en vanlig kamp, mot en god motstander. Men hva spillerne og lederne tenker, er jo en annen ting. De har levd med historien på en annen måte enn meg, sier Jørn Andersen.

– Som Omaba og Trump

Nord-Korea åpnet mot vertsnasjonen Japan på lørdag, også det en kamp overfylt av historisk og storpolitisk spenning. Det er ingen diplomatisk forbindelse mellom landene, og den nordkoreanske delegasjonen måtte til den japanske ambassaden i Beijing for å få spesielle innreisevisum.

– Sikkerheten rundt oss er enorm, det er vel som om Obama eller Trump skulle vært her, sier Andersen.

Japan vant 1-0 etter et litt heldig mål, fire minutter på overtid. Nord-Korea misbrukte en rekke store sjanser.

SJEFENE: Her er trenerne til de fire landslagene som er med i Øst-Asia-mesterskapet. Fra venstre Marcello Lippi (Kina), Vahid Halihodzic (Japan, ledet Algerie i 2014-VM), Jørn Andersen (Nord-Korea) og Shin Tae-yong (Sør-Korea). Sistnevnte overtok da tyskeren Uli Stielike fikk sparken i sommer. Foto: AFP

– Bittert, men sånn er fotball. Spillemessig var det nok den beste kampen vi har spilt i min tid her, mener landslagssjefen.

Han tror ikke møtene med Sør-Korea og Japan har noen særlig betydning for relasjonene mellom disse landene.

– Jeg tror vi er forbi det stadiet at det er noen sammenheng mellom idrett og politikk her borte, sier Andersen og har ikke hørt noe om at det skal være noen markering på forhånd, som for eksempel i Sydney-OL i 2000, da sør- og nordkoreanerne marsjerte inn sammen.

Professor og Korea-ekspert Aidan Foster-Carter ved universitet i Leeds, uttrykker noe av det samme overfor nyhetsbyrået AP.

– Det er i og for seg oppløftende at disse kampene spilles, men den overhengende krisen er alvorlig og det er ingen tegn til bedring. Alt man kan håpe på er at dette er med på å bringe litt normalitet inn i situasjonen, men jeg vil ikke akkurat forvente at noe endres på grunn av disse kampene, sier Foster-Carter.

Jørn Andersen har fått mye kritikk for at han sa ja til Nord-Korea, det lukkede landet som etter at han flyttet dit 1. mai 2016 har gjennomført to (av totalt seks) atomprøvesprengninger, og ikke mindre enn 16 «vellykede» rakettoppskytninger.

– Jeg vet at mange ikke likte at jeg tok jobben, og kanskje kan det være litt negativt for meg med tanke på jobber videre, det vet jeg ikke noe om. Mitt mål har uansett bare vært å hjelpe dem med å utvikle fotballen, og jeg føler at jeg har lykkes, sier mannen som etter alt å dømme gir seg 31. mars, etter nesten to år i Pyongyang.

– Jeg tror også det blir lagt merke til og at mange har respekt for det jeg har klart å få til, helt alene. Se på Marcello Lippi (Kinas trener), han har med seg ti italienske hjelpetrenere, påpeker Jørn Andersen.

SOLID STØTTE: Nord-Korea fikk meget bra støtte på tribunen mot vertsnasjonen Japan. Foto: AFP

Lippi, Italias gulltrener fra VM i 2006, har kontrakt til 2022, og hovedmålet er selvsagt å få Kina til VM i Qatar. Hans Kina åpnet denne turneringen med å spille 2-2 mot Sør-Korea.

– Jeg snakket litt med ham før turneringen. En hyggelig mann, men han var først og fremst glad for at jeg kunne snakke italiensk med ham, siden han ikke er så stødig i engelsk, sier Jørn Andersen, som behersker italiensk etter sin tid som spiller i sveitsiske Lugano og Locarno. Lippi og Kina er motstander i den siste kampen, på lørdag.

• • På herresiden møttes Sør-Korea og Nord-Korea for første gang på fotballbanen i 1978, under Asialekene. Totalt har de altså spilt mot hverandre 16 ganger, de aller fleste kampene resultatmessig veldig jevne, men Nord-Korea har bare vunnet én gang, mot syv sørkoreanske seire. Bare én av kampene er spilt i Nord-Korea, fem i Sør-Korea.

• • På damesiden møttes Sør-Korea og Nord-Korea i dag, også det i østasiamesterskapet. Nord-Korea vant 1-0 og har to seire på to kamper.