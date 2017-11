(New York City FC - Columbus Crew 2-0, 3-4 sammenlagt) David Villa (35) stjal showet i New York, men det var Ola Kamara (28) og Columbus Crew som til syvende og sist kunne le best.

– Det er en fantastisk følelse å gå videre. Sesongen blir bare bedre og bedre hele tiden, sier Ola Kamara til VG etter at Columbus Crew tok seg videre i MLS Cup.

For Kamara har har hatt en strålende sesong med MLS-klubben Columbus Crew, og natt til mandag ble den, som han sier, enda bedre. Da gikk han seirende ut av duellen mot den spanske legenden David Villa, som tidligere har blitt hyllet som tidenes beste spiller i MLS.

Etter å ha nedsablet årets sensasjonslag Atlanta United over to kamper i den første utslagsrunden, ble det klart at Andrea Pirlo, David Villa og Patrick Vieira ville være motstander i kvartfinalen, og det første oppgjøret i Columbus i Ohio endte med 4-1-seier og både scoring og assist for Kamara.

Med andre ord, det var en tøff oppgave som ventet New York City.

Men foran et stappfult Yankee Stadium ga New York City det et realt forsøk, og det startet på best tenkelig vis for klubben fra «The Big Apple».

Villa fortsetter å levere

David Villa har, i en alder av 35 år, hatt et fantastisk 2017. Han har scoret 23 mål denne sesongen, og gjort det så bra at han ble hentet inn til det spanske landslaget i september. Det var han som sørget for spenning i kvartfinalen, da han satte inn 1-0 for Manchester Citys samarbeidsklubb på straffe etter 15 minutter.

NOK EN SCORING: David Villa fortsetter å levere varene for New York City. Her sender han Zack Steffen feil vei og gir New York 1-0. Foto: Noah K. Murray , Reuters

Like etter hvilen ble det enda mer nerverpirrende for «The Black & Gold», da Jonathan Mensah skulle blokkere et skudd fra Ronald Matarrita, men istedet sendte ballen i eget mål.

New York City presset og presset, men kom ikke nærmere enn et stolpetreff. Columbus Crew slapp med skrekken.

Grunnlaget Columbus Crew la i den første kampen ble imidlertid for mye for Arsenal-legenden Vieira & co, som ikke klarte å hente inn Columbus' ledelse.

– Jeg er opprørt, frustrert og skuffet. Vi kom veldig nære i kveld, og jeg tror vi bare blir enda bedre neste år, sier Vieira til NYCFCs Twitter-konto etter kampen.

Dermed er Kamara klar for Eastern Conference-finale, eller semifinale i MLS Cup, hvor seriemester Toronto FC venter. De to oppgjørene spilles 21. og 29. november.

– Det ble en tøff kamp for oss, men resultatet (fra den første kampen red. anm.) var bra nok til at vi kunne avansere, oppsummerer han.

Dersom du trenger flere bevis på at David Villa fortsatt kan – sjekk dette treffet i videoen under!

Kamara målløs av banen

Drømmen om å vinne MLS Cup lever dermed fortsatt for Kamara, som – dersom Columbus Crew går helt til topps – blir første nordmann til å vinne turneringen. Nåværende Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey gjorde det med Portland Timbers i 2015, men den norsk-fødte målvakten spiller for Ghana.

Kamara forteller at han svært gjerne vil bli den første nordmannen til å gå helt til topps i den amerikanske turneringen.

– Å bli den første nordmannen til å gjøre det ville ha vært det største jeg har gjort. Men vi må vinne mot et utrolig bra lag i Eastern Conference-finalen først. Hvis vi gjør det, kan jo alt selvfølgelig skje i en MLS-finale, sier han.

«Perry»: Følger med på flere, blant andre Kamara



I en liga Erik Solér mener ikke er en liga å vise seg frem i, har Kamara gjort nettopp det, og kan vise til sin beste sesong i karrieren, med hele 19 mål.

Og det kan fortsatt bli flere.

– Jeg må minimum ha én scoring til, understreker han overfor VG.

Mot New York City gikk han for én gangs skyld målløs av banen da han ble byttet ut etter 75 minutter. Den norske spissen, som vil tilbake på det norske landslaget, har for lengst overgått fjorårssesongen, hvor det stoppet på 16 fulltreffere.

– Personlig var det ikke min beste kamp. Jeg har slitt med sykdom de siste dagene, men nå er jeg bare veldig glad for å være videre, forteller Kamara.

Andrea Pirlo fikk sine aller siste minutter som fotballspiller da han kom inn som innbytter på overtid av oppgjøret. I oktober annnonserte han at han ville legge opp etter sesongen med New York City.

Den norske målvakten Eirik Holmen Johansen så hele oppgjøret fra benken.

Hvor stor er Kamara i USA? Hyllesten i videovinduet under taler for seg selv.