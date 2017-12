(Nord-Korea – Sør-Korea 0-1) I det svært spesielle nabooppgjøret mot nabo Sør-Korea, ble det tap 0-1 for Jørn Andersens Nord-Korea.

– Veldig bittert. Dette var en tøff og jevnspilt kamp, der de avgjør etter et selvmål. Vår forsvarsspiller ble truffet i kneet etter et innlegg, og ballen dalte inn i det lengste hjørnet. Et merkelig mål, sier Jørn Andersen til VG.

De to adskilte koreanske nasjonene møttes i fotball-landskamp på herresiden for syttende gang. Selv om det som oftest har vært jevnt, har Nord-Korea fortsatt bare vunnet bare én gang. Sør-Korea, klare for VM i Russland neste sommer, har åtte seire, mens åtte av kampene har endt uavgjort, alltid 0-0 eller 1-1.

11 av oppgjørene er spilt på nøytral grunn, som på Ajinomoto Stadium i Tokyo i dag, i sluttspillet i Øst-Asia-mesterskapet.

TØFFE DUELLER: Sør-Koreas midtbanespiller Lee Changmin stoppes av Nord-Koreas Jang Kuk-Chol (til venstre) og Kim Yu-Song. Foto: AFP

FNs sikkerhetsråds sanksjoner mot Nord-Korea, som følge av atomvåpenprogrammet, nekter i utgangspunktet nordkoreanere å reise til Japan. Fotball-landslagene (på kvinne- og herresiden) fikk imidlertid spesialvisum for å få delta i denne turneringen, og Sør-Koreas president Moon Jae-in ønsker også at to nordkoreanske kunstløpere, som er kvalifisert, skal få delta under OL i sørkoreanske Pyeongchang.

Så gjenstår det å se om idrett har noen som helst betydning i den meget spente politiske situasjonen i området. Professor og Korea-ekspert Aidan Foster-Carter ved universitet i Leeds tror ikke det.

– Det er i og for seg oppløftende at disse kampene spilles, men den overhengende krisen er alvorlig og det er ingen tegn til bedring. Alt man kan håpe på er at dette er med på å bringe litt normalitet inn i situasjonen, men jeg vil ikke akkurat forvente at noe endres på grunn av disse kampene, uttalte han til nyhetsbyrået AP for noen dager siden.

GOD STØTTE: Det nordkoreanske laget fåtr bra støtte på tribunen i Japan. Foto: AFP

Til tross for sanksjonene får Nord-Korea bra støtte på tribunen under kampene i Tokyo, først og fremst fra Zainichi-koreanere, født i Japan, men av koreansk opprinnelse.

Et selvmål av forsvarsspiller Ri Yong-chol midtveis i 2. omgang ble avgjørende. Etter to kamper er Nord-Korea, i utgangspunktet det svakeste av de fire lagene som er med, uten poeng. Lørdag ble det tap mot Japan, også det 0-1, etter at nordkoreanerne misbrukte en rekke store sjanser. Siste oppgjør er mot Kina på lørdag.

– Det er beroligende at vi er så gode spillemessig, men mot så bra motstand er det små marginer som skiller og de har vi hatt mot oss, mener Jørn Andersen.

• • Sør-Korea åpnet med 2-2 mot Kina. Kina og Japan møtes klokken 11.15 norsk tid.

• • De fleste av Europa-proffene mangler, som Tottenhams Son Heung-min. Dette er ikke offisielle FIFA-datoer. Jørn Andersen må også klare seg uten tre mann som spiller i Europa (Bosnia, Østerrike og italienske Perugia).