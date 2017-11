Italia: Veteranene gir seg på landslaget

Veteran-keeper Gianluigi Buffon (39) får følge av flere veteraner: Nå gir de rutinerte italienerne seg. Fremtiden tilhører «1990-gutta, ikke oss» i følge Giorgio Chiellini.

For i Italia er det landesorg i dag. Nasjonen må se fotball-VM fra sidelinjen for første gang siden 1958. Den gangen var det Nord-Irland som sørget for at italienerne ble hjemme. Denne gangen var det Sverige, etter en heroisk innsats. Paradoksalt ble VM 1958, sist Italia ikke deltok, spilt i nettopp Sverige.

Nå får Italia-fiaskoen følger: At keeper-kaptein og stjernespiller Gianluigi Buffon (39) har spilt sin siste landskamp, hvis Italia ikke kom seg til VM, det var ventet. Men nå har også flere andre av veteranene på laget sagt det samme.

* Midtstopper Giorgio Chiellini (33) sa sent mandag at han nå hadde spilt sin siste landskamp for Italia.

* Midtbanespiller Daniele De Rossi (34), som satt på benken mot Sverige, sa også at nå fikk nok være nok.

* Det er også ventet at den eldste i forsvars-trioen, Andrea Barzagli (36) kommer til å gi seg på landslaget nå.

– Det var min siste kamp. Men fremtiden til Italia ser lys ut: Mange av de som er født på 1990-tallet vil komme til å dominere i europeisk fotball de neste årene. Nå må vi støtte dem, så de kan få en god EM-kvalifisering, sier Chiellini.

– Jeg gir meg. Nå får vi veteranene overlate til de yngre spillerne å ta Italia tilbake til mesterskapene, sier Daniele De Rossi.

– Den svarteste fotballdagen i mitt liv, sa Andreas Barzagli - som ikke annonserte at han vil gi seg på landslaget, men det er likevel ventet at han gjør det.

Det er ventet at manager/trener Giampiero Ventura kommer til å gå av. Mandag kveld sa han at «systemet er viktig, men ikke avgjørende» for hvorfor Italia ikke kom til VM denne gangen.

– Jeg beklager resultatet, men ikke noe annet. Vi gjorde det vi skulle, spilte som vi hadde planlagt, sa Ventura etter kampen.

Italienerne flest er nok ikke enig med treneren sin i det i dag.