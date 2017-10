Italia-legenden Andrea Pirlo legger opp etter sesongen

Den italienske midtbanespilleren Andrea Pirlo (38) har bestemt seg for å legge skoene på hyllen etter at MLS-sesongen er over.

Nok er nok for Andrea Pirlo. Det bekrefter han overfor La Gazzetta dello Sport.

– Man innser at tiden er inne. Med fysiske problemer hver dag ... Jeg kan ikke trene som jeg vil lenger, det er alltid problemer. For en på min alder er det nok. Du kan ikke fortsette for evig og alltid. Jeg skal finne noe annet å gjøre.

Det sier mannen som i en årrekke ikke bare var blant Italias aller beste midtbanespillere – men en av verdens beste midtbanespillere.

«Pirlo er et geni. Sammen med Roberto Baggio, tror jeg han er det største talentet italiensk fotball har produsert» – Gianluigi Buffon

Når kontrakten hans med MLS-klubben New York City FC går ut i desember, er det over og ut for Pirlo, som har rukket å bli 38 år gammel.

Midtbanespilleren har i løpet av en snart 22 år lang karriere vunnet det aller meste: Han vant Serie A ikke mindre enn seks ganger, Champions League to ganger, og i 2006 ble han verdensmester med Italia. For å nevne noe.

«Pirlo ser en pasningsmulighet andre spillere bruker hele livet på å finne.» – Carlo Ancelotti

Han fikk 116 kamper for det italienske landslaget før han trakk seg fra landslaget i 2015. Nå gjør han altså som Francesco Totti gjorde etter forrige sesong, og som Gianluigi Buffon gjør etter sin sesong.

Pirlo har slitt med spilletid i USA siden overgangen fra Juventus til New York City i 2015. Denne sesongen har han slitt med en skade, og har bare spilt 15 av NYCFCs 32 kamper. Siden overgangen til MLS har han spilt 60 kamper for New York-klubben.

Playmakeren innrømmer at han ikke har bestemt seg for hva han skal gjøre når livet som fotballspiller er over.

– Jeg skal tilbake til Italia i desember og har noen ideer, men jeg skal bruke god tid på å ta en avgjørelse, sier han.

«Pirlo kan gjøre hva som helst med beina. Han er et geni» – Johan Cruyff

Saken oppdateres!



Husker du denne elleville Pirlo-straffen? Det fikk Foppall-studio til å gå amok.