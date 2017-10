Den italienske midtbanespilleren Andrea Pirlo (38) har bestemt seg for å legge skoene på hyllen etter at MLS-sesongen er over.

Nok er nok for Andrea Pirlo. Det bekrefter han overfor La Gazzetta dello Sport.

– Man innser at tiden er inne. Med fysiske problemer hver dag ... Jeg kan ikke trene som jeg vil lenger, det er alltid problemer. For en på min alder er det nok. Du kan ikke fortsette for evig og alltid. Jeg skal finne noe annet å gjøre.

Det sier mannen som i en årrekke ikke bare var blant Italias aller beste midtbanespillere – men en av verdens beste midtbanespillere.

«Pirlo er et geni. Sammen med Roberto Baggio, tror jeg han er det største talentet italiensk fotball har produsert» – Gianluigi Buffon

Når kontrakten hans med MLS-klubben New York City FC går ut i desember, er det over og ut for Pirlo, som nå har rukket å bli 38 år gammel.



Buffon om Pirlo: – Århundrets signering

VERDENSMESTER: I 2006 var Andrea Pirlo en nøkkelbrikke i det italienske laget som slo Frankrike på straffer i VM-finalen. Her jubler han sammen med Simone Perrotta (t.v.) og Fabio Grosso. Foto: Domenico Stinellis , AP

Midtbanespilleren har i løpet av en snart 22 år lang karriere vunnet det aller meste: Han vant Serie A ikke mindre enn seks ganger, Champions League to ganger, og i 2006 ble han verdensmester med Italia. For å nevne noe.

«Pirlo ser pasningsmuligheter andre spillere bruker hele livet på å finne.» – Carlo Ancelotti

Han fikk 116 kamper for det italienske landslaget før han trakk seg fra landslaget i 2015. Nå gjør han altså som Francesco Totti gjorde etter forrige sesong, og som Gianluigi Buffon gjør etter sin sesong.

Pirlo har slitt med spilletid i USA siden overgangen fra Juventus til New York City i 2015. Denne sesongen har han slitt med en skade, og har bare spilt 15 av NYCFCs 32 kamper.

Husker du? Pirlo var selvskreven på VGs EM-lag

Playmakeren innrømmer at han ikke har bestemt seg for hva han skal gjøre når livet som fotballspiller er over.

– Jeg skal tilbake til Italia i desember og har noen ideer, men jeg skal bruke god tid på å ta en avgjørelse, sier han.

«Pirlo kan gjøre hva som helst med beina. Han er et geni» – Johan Cruyff

– Vanskelig å sette ord på



Per-Jarle Heggelund, som har fulgt italiensk fotball tett i en årrekke, synes det er trist at Pirlo nå gir seg.

– Han var en unik dirigent. Han var så fascinerende å se på. Jeg brydde meg ikke om ballen, jeg brydde meg ikke om kampen. Jeg så bare på Pirlo og den vanvittige spillforståelsen han hadde. Han er en av vår tids største. Et ikon, sier han.



«En spiller av en annen verden.» – Gerard Pique

Heggelund forteller en historie om hvor Pirlo scoret med hodet, og 80 000 mennesker på San Siro ikke skjønte noe som helst. Heggelund kommer til å savne «maestroen».

– Han var så undervurdert i mange år, og jeg kommer til å savne han dypt og inderlig. Han hadde en helt egen karisma: med det skjegget og med vinglasset sitt var han veldig kul, og samtidig kunne han gå utpå en fotballbane og dominere de største kampene.

– For min del blir det vanskelig å sette ord på. Gullaget til Italia fra 2006 forsvinner en etter en og robotfotballen tar mer og mer over. Jeg kjenner at jeg mister litt interessen, sier han til VG.



– En gudbenådet fotballforståelse

Viasats ekspert på italiensk fotball, Rolf-Otto Eriksen, sier til VG at den magiske Pirlo forsvant idet han satte seg på flyet til New York, men husker midtbanedirigenten for alt han var på sitt beste.

– Én av de største, mest elegante spillerne jeg har sett, det er Andrea Pirlo. Det er selvfølgelig noe trist over det, for han var en drøm å se på. Men jeg var forberedt på et punktum idet han dro til USA, sier han.

«Jeg har alltid vært en stor beundrer av Andrea Pirlo. Han var spektakulær.» – Xavi

Personlig synes han det var tristere når Francesco Totti takket av, og han gleder seg ikke til Buffon gjør det samme. Likevel, Pirlo er en av de beste, også ifølge Eriksen.

– Det er spillere som har skrevet navnet sitt med gullskrift inn i fotballhistorien. Pirlo hadde en gudbenådet fotballforståelse, en pasningsfot og et blikk som var helt unik.

Pirlo er utvilsomt en av sin generasjons største på midtbanen, men konkurrerte om å være den aller beste med spillere som Paul Scholes, Steven Gerrard, Andrés Iniesta, Xavi og Frank Lampard. Eriksen vil ikke peke ut en soleklar ener, men er klokkeklar på en ting:

– Han hører hjemme på samme hylle som disse gutta.

«Å gi Andrea Pirlo ballen er som å gjemme den i en safe.» – Zbigniew Boniek

Han kan fortsatt notere seg for ett siste trofe. Mye takket være en annen legende, David Villa, har New York City tatt seg til playoffs i MLS. Playoff-sesongen starter i slutten av oktober. Kanskje kan Andrea Pirlo avslutte karrieren på topp i USA.

Det ville i så fall være svært passende for Pirlo;

Mannen som har vunnet trofe, hvor enn han har vært.



Husker du denne elleville Pirlo-straffen? Det fikk Foppall-studio til å gå amok.