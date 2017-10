Fotballstjernene som risikerer å miste VM

Det blir en nervepirrende avslutning på kvaliken til VM i 2018. Disse fire, og en rekke andre profiler, står i fare for å gå glipp av mesterskapet.

For flere gode fotballnasjoner har trøblet mer enn forventet på den lange veien til Russland neste år, og i løpet av de neste dagene og ukene skal alt avgjøres.

I Sør-Amerika er hverken Argentina eller Chile trygge på avansement idet to kamper gjenstår. I Europa ser det stygt ut for Nederland og Østerrike, mens i Afrika må Senegal og Gabon kjempe med nebb og klør for å sikre VM-billetten.

Og på disse landslagene, er det flere stjerner.

Her er noen av de utrygge:

Argentina:

LUKSUSPROBLEM: Argentina har så mange gode angrepsspillere atte, hjelp. Fra venstre: Paulo Dybala, Ángel Di María, Mauro Icardo og Lionel Messi. Foto: Alejandro Pagni , AFP

Tabell: 5. plass (6 seirer, 6 uavgjort, 4 tap)

Til VM: 1. til 4. plass. Playoff: 5. plass.

Gjenværende kamper: Peru (h, natt til 6. oktober), Ecuador (b)

Motstanden er tøff i Sør-Amerika, det må understrekes, men det er ingen underdrivelse å melde at Argentinas stjernegalleri har skuffet til nå. La Albiceleste står med 24 poeng, mens Brasil – til sammenligning – topper suverent med 37. Uruguay, Colombia og Peru er også foran argentinerne.

Men sistnevnte har lik poengsum, ligger på playoff-plass, og det ser ut til å være Argentinas håp om innpass i neste års VM.

Barcelona-stjernen Lionel Messi, Juve-juvelen Paulo Dybala og co. gikk på et stort bananskall, da de kun klarte 1–1 hjemme mot Venezuela i forrige kvalikkamp. Nå gjenstår det to kamper før vi får vite om Messi får være med i jakten på trofeet han så sårt mangler – og måtte se glippe i VM-finalen mot Tyskland i 2014.

Andre profiler på Argentina: Javier Mascherano (Barcelona), Nicolás Otamendi (Manchester City), Ángel Di María (PSG), Éver Banega (Sevilla), Alejandro Gómez (Atalanta), Mauro Icardi (Inter).

Chile:

SLITER: Chile-stjernene Alexis Sánchez og Arturo Vidal i kvalifiseringskampen hjemme mot Venezuela i mars. Foto: Claudio Reyes , AFP

Tabell: 6. plass (7 seirer, 2 uavgjort, 7 tap)

Til VM: 1. til 4. plass. Playoff: 5. plass.

Gjenværende kamper: Ecqudor (h), Brasil (b)

I det langstrakte landet sørvest i Sør-Amerika ser det enda verre ut enn i nabolandet Argentina. La Roja har Brasil på det gjenværende kampprogrammet og kjemper mot Argentina og Peru om direkte- eller playoff-plass til VM. Tapte borte mot Bolivia i forrige kamp og røk på 0–3 hjemme mot Paraguay i kampen før der igjen.

Arsenal-angriper Alexis Sánchez og Bayern Münchens midtbanemotor, Arturo Vidal må stå frem for å snu den negative trenden. Laget imponerte en hel fotballverden med sitt høye og aggressive press i VM i 2010. I Brasil fire år senere forlot de turneringen etter å ha tapt på straffer mot vertsnasjonen i åttedelsfinalen.

Får vi se dem i Russland i 2018?

Andre profiler på Chile: Claudio Bravo (Manchester City), Gary Medel (Beşiktaş), Eduardo Vargas (Tigres), Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen).

Nederland:

KNUST: Arjen Robben gir en trøstende high five til lagkameratene etter 0–4 i sekken mot Frankrike. Til venstre: Robin van Persie og Georginio Wijnaldum. Foto: Christian Hartmann , Reuters

Tabell: 3. plass (4 seirer, 1 uavgjort, 3 tap)

Til VM: 1. plass. Playoff: De åtte beste toerne fra Europa.

Gjenværende kamper: Hviterussland (b), Sverige (h)

De oransjekledde er i nede en bølgedal etter bronse fra VM i 2014. Kvalifiserte seg ikke til EM i Frankrike i fjor, og nå trenger Arjen Robben og lagkompisene et mirakel for å nå VM i Russland. Kjemper mot Frankrike og Sverige i kvaliken. Vinner Sverige stort mot Luxembourg 7. oktober, er gruppens toppseedede nasjon så godt som ute av dansen.

Nederland har 13 poeng (+5 i målforskjell), Sverige 16 (+11) og Frankrike 17 (+10).

Andre profiler på Nederland: Daley Blind (Manchester United), Virgil van Dijk (Southampton), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Kevin Strootman (Roma), Memphis Depay (Lyon), Bas Dost (Sporting CP), Vincent Janssen (Fenerbahçe)

Senegal:

SKUFFET: Senegal-stjernen Sadio Mané depper etter kvartfinale-tapet mot Kamerun i Afrikamesterskapet i januar. Foto: Khaled Desouki , AFP

Tabell: 3. plass (1 seier, 2 uavgjort)

Til VM: 1. plass. Playoff: De åtte beste toerne fra Europa.

Gjenværende kamper: Kapp Verde (b), Sør-Afrika (b), Sør-Afrika (h)

Senegal står med fem poeng, men har spilt én kamp mindre og tatt ett poeng færre enn tabelltoer Kapp Verde og ledende Burkina Faso. Liverpool-spiller Sadio Mané og landslagskameratene må spille mot Sør-Afrika på nytt, fordi dommeren i det første oppgjøret dem imellom ble funnet skyldig i kampfiksing. Det passer Senegal fint, ettersom kampen endte 2–1 Sør-Afrika. Må dermed ut i to kamper mot Sør-Afrika.

Mané er den store profilen på Senegal, men den vestafrikanske nasjonen har flere gode navn i stallen, deriblant Kalidou Koulibaly (Napoli), Idrissa Gana Gueye (Everton), Cheikhou Kouyaté (West Ham) og Keita Baldé Diao (Monaco).

Gabon:

ENSOM STJERNE: Pierre-Emerick Aubameyang er Gabon-lagets store ener. Her etter møtet med Kamerun i Afrikamesterskapet i januar. Foto: Gabriel Bouys , AFP

Tabell: 3. plass (1 seirer, 2 uavgjort, 1 tap)

Kvalifisert: 1. plass. Playoff: Ingen.

Gjenværende kamper: Marokko (b), Mali (h)

Les Panthères er outsidere i gruppe med storfavoritten Elfenbenskysten. Laget tapte det første oppgjøret mot ivorianerne i starten av september, men slo tilbake med en sterk 2-1-seier på bortebane tre dager senere. Begge kampene gikk ut den store stjernen, Pierre-Emerick Aubameyang.

– Jeg gjorde det klart overfor forbundet og treneren at det ikke passet for meg. Jeg var på et annet sted mentalt, og så var det slutten på overgangsvinduet, forklarte Aubameyang overfor Canal+ Afrique.

Men den lynraske Borussia Dortmund-spissen, som ble værende i Tyskland tross heftige overgangsrykter, har nå meldt seg klar til avslutningen på VM-kvalifiseringen.

Hvis Gabon gjør jobben mot Marokko og Mali, og Elfenbenskysten tabber seg ut, kan det likevel bli et VM for Aubameyang og co. Elfenbenskysten har syv poeng, mens Gabon står med fem.

PS: Disse er allerede klare for VM-spill: Russland (vertsnasjon), Belgia, Brasil, Mexico, Iran, Japan, Sør-Korea og Saudi-Arabia