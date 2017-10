Disse landene er klare for VM i 2018 - og disse ligger best an til å slå følge

Det er ikke sikkert Lionel Messi og Argentina blir å finne i VM i Russland neste sommer, men det blir uansett ikke et stjernefattig mesterskap av den grunn.

Brasil, Spania, Tyskland og England er blant tungvekterne som allerede er klare for det 21. verdensmesterskapet i fotball, så det er med andre ord god grunn til å huke av datoene 14. juni til 15. juli 2018 så fort som mulig.

Da går VM i fotball av stabelen, og her gir vi deg en oversikt over alle landslagene som allerede må tenke på å bestille Russland-tur neste sommer.

Kort fortalt er det disse: Russland, Belgia, Tyskland, England, Spania, Brasil, Mexico, Iran, Japan, Sør-Korea, Saudi Arabia og Nigeria.

Under gir vi deg en stor oversikt over hvilke land som virker å slå følge med dem.

Europa

DISCO: Isco (midten) har akkurat bydd opp til dans - og scoret mål for Spania mot Albania. Her kommer Koke og Álvaro Odriozola stormende til for å gratulere. Det var etter denne seieren at laget sikret VM-billetten. Foto: Alberto Saiz , AP

Det blir nok et VM uten de norske herrene, men Europa kommer likevel til å stille slagkraftig når den første kampen rulles i gang den 14. juni 2018. Belgia, Tyskland, England og Spania er allerede klare for VM, men det er fortsatt holdt av plass til ytterligere ni europeiske nasjoner.

De fordeles på de siste fem gruppevinnerne samt fire av de åtte beste gruppetoerne. Én gruppetoer får altså ikke playoff-plass.

Etter endte kamper lørdag er det fortsatt veldig åpent hvilke land som stikker av med de, men vi kan gjøre et forsøk.

I gruppe A er ledende Frankrike sikret minst andreplass etter å ha slått Bulgaria på bortebane. Gruppetoer er Sverige, som har en mye bedre målforskjell enn Nederland på 3. plass. Sverige og Nederland møtes i den siste kampen, og skal Nederland nå playoff, må de vinne stort.

I gruppe B er det fordel Sveits. Laget gjorde kort prosess med Ungarn på hjemmebane lørdag, og opprettholdt med det tre poengs forsprang til Portugal, som på sin side gjorde jobben mot Andorra.

Portugal og Sveits møtes i den siste runden, og det på portugisisk gress. Med hjemmeseier da vil Portugal kunne bestille flyvillett til Russland, mens Sveits må gjennom playoff.

I Norges gruppe C er altså Tyskland kvalifisert, mens Nord-Irland er sikret 2. plass. På toertabellen ser det ut til å holde til playoff-plass.

Toertabellen i Europa: 1. plass: Portugal, 18 poeng (+18 mål) 2. plass: Italia, 14 poeng (+3 mål) 3. plass: Sverige, 13 poeng (+10 mål) 4. plass: Danmark, 13 poeng (+7 mål) 5. plass: Nord-Irland, 13 poeng (+5 mål) 6. plass: Hellas, 13 poeng (+4 mål)* 7. plass: Wales, 11 poeng (+2 mål) 8. plass: Kroatia, 11 poeng (+2 mål) ------------------ 9. plass: Skottland, 11 poeng (-1 mål) PS: De åtte beste toerne går til playoff. Slik ser toertabellen ut per 7. oktober 2017, etter at dagens kvalik-kamper var over. PS II: Toernes kamper mot gruppas dårligste motstander blir trukket fra. * Hellas har fått 13 poeng over åtte kamper. De andre har fått det over syv. Hellas møter Gibraltar, som ligger på sisteplass i gruppa, i den siste kampen.

I gruppe D står det mellom Serbia (18 poeng), Wales (17 poeng) og Irland (16 poeng), men ettersom Wales og Irland møtes i den siste kampen, er Serbia sikret en plass blant de to første. Slår laget Georgia, går de også rett til VM. Da blir kampen mellom Wales og Irland en ren duell om 2. plassen. Den kampen må Irland uansett vinne skal de ha en sjanse til å nå sluttspillet i Russland.

I gruppe E er det også tre lag som kjemper om VM- og playoff-plass. Polen (22 poeng) blir dårligst nummer to, Danmark (19 poeng) ligger på playoff, men kan bli både gruppevinner og havne utenfor, mens Montenegro (16 poeng) må slå Polen på bortebane for å ha sjanse.

I gruppe F er England klare for VM, men bak der er det tre land som kjemper om en mulig playoff-plass. Skottland (17 poeng) har et lite overtak på Slovakia (15 poeng) og Slovenia (14 poeng), men bør seire mot sistnevnte i den siste runden for å være sikker. Slovakia møter gruppens dårligste lag, Malta, og har alledere bedre målforskjell enn skottene.

I gruppe F er Spania klare for VM, mens Italia er sikret en av de åtte playoff-plassene.

I gruppe H er Belgia sikret Russland-tur, mens Bosnia og Hellas gjør opp om plassen bak. Der er det nå Hellas som har matchball i siste kamp. Grekerne lå under mot Kypros, men snudde og vant 2-1 lørdag. Tidligere på kvelden tapte Bosnia 4-3 mot Belgia, og det betyr at Hellas har et forsprang på to poeng før den siste runden. Der møter Hellas sisteplassen Gibraltar på eget gress.

I gruppe I er ledende Island (19 poeng) sikret minst playoff, men VM-billetten bør sikres mot Kosovo den 9. okotber. Da vil slaget om 2. plassen gjøres opp i en ren duell mellom Ukraina og Kroatia. Begge står på 17 poeng, men Kroatia har best målforskjell. Kampen går imidlertid på ukrainsk gress, og det er noe de håper å dra nytte av.

Sør-Amerika

REVANSJE: Vi husker alle bildene fra forrige VM, da Neymar tok til tårene etter å ha fått en ryggskade. I den påfølgende kampen - i semifinalen og uten Neymar - ble det 7-1-tap mot Tyskland, og de brasilianske stjernene er ute etter å revansjere det som til slutt ble en fiasko på eget gress. Foto: Fabrizio Bensch , Reuters

Disse lagene er klare for VM Vertsnasjon: Russland Europa: Belgia, Tyskland, England og Spania. Totalt skal 13 europeiske land til VM. Sør-Amerika: Brasil. Totalt skal fire søramerikanske land til VM. Femteplassen får playoff mot New Zealand. Nord- og Mellom-Amerika: Mexico. Totalt skal tre nord- og mellomamerikanske land til VM. Fjerdeplassen får playoff mot enten Australia eller Syria. Asia: Iran, Japan, Sør-Korea, Saudi Arabia. Totalt skal i hvert fall fire asiatiske land til VM. Syria eller Australia gjør opp om én playoff-plass mot et lag fra Nord- og Mellom-Amerika.* Afrika: Nigeria. Totalt skal fem afrikanske land til VM. Oseania: Ingen lag fra Oseania er sikret VM. New Zealand skal spille playoff mot femteplassen fra Sør-Amerika.* Sum: Totalt består VM av 32 land. * Australia tilhører den asiatiske kvaliken.

Brasil er det eneste laget fra Sør-Amerika som med hundre prosent sikkerhet kan juble for VM-plass. Den forrige VM-verten kvalifiserte seg så tidlig som 28. mars, men bak Neymar & Co. er det et realt rotterace.

Uruguay, Chile, Colombia, Peru, Argentina og Paraguay kjemper om tre plasser som gir VM-billett og én som gir playoff mot New Zealand. Og det gjenstår bare én runde.

Enn så lenge er det Uruguay, Chile og Colombia som ligger best an, mens Peru klamrer seg til playoff-plassen. Per dags dato betyr det at Lionel Messi og Argentina ikke ligger an til VM-deltagelse, men ettersom Peru og Colombia møtes i den siste kampen, vil en argentinsk seier mot Ecuador imidlertid være nok til å minst sikre playoff-plass.

Vil du få med deg dramaet på direkten, må du holde deg våken natt til onsdag 11. oktober. Alle kampene starter 01.30 norsk tid.

Nord- og Mellom-Amerika

FIESTA: Javier «Chicharito» Hernandez og Oribe Peralta feirer mål mot Trinidad og Tobago - og håper nok på lignende jubelscener neste sommer. Foto: Yuri Cortez , AFP

Mexico har allerede sikret VM-billetten sin, og det samme har så godt som Costa Rica, som bare trenger ett poeng på de siste to kampene og som ser ut til å bli direkte kvalifisert uansett på grunn av målforskjellen sin. Bak der er det jevnere.

Nord- og Mellom-Ameria 1. plass: Mexico, 21 poeng (+10 mål) 2. plass: Costa Rica, 15 poeng (+7 mål)* 3. plass: USA, 12 poeng (+5 mål) -------- 4. plass (playoff): Panama, 10 poeng (-2 mål) -------- 5. plass: Honduras, 9 poeng (-7 mål)* Det gjenstår én runde, men Costa Rica og Honduras har én kamp mindre spilt enn de andre.

USA innehar for øyeblikket 3. plassen som gjør at de kan sette seg på samme fly til Russland, og med sin gode målforskjell kontra Panama og Honduras er det en ekstra fordel til USA.

Panama ligger på fjerdeplass - to poeng bak USA - og den gir rett på playoff-kamp mot enten Syria eller Australia. Men Honduras kommer jagende bak.

Med én kamp mindre spilt kan Honduras - som er ett poeng bak Panama og tre bak USA - fortsatt snyte Panama for 4. plassen, og faktisk også USA for sin 3. plass.

Honduras møter Costa Rica midnatt natt til søndag. Den siste runden spilles natt til onsdag norsk tid.

Asia

Iran, Sør-Korea, Japan og Saudi Arabia er alle klare for VM i Russland, mens Syria og Australia kjemper om én playoff-plass.

I det første oppgjøret dem i mellom endte det 1-1, og returoppgjøret den 10. oktober avgjør hvilket land som får playoff-plassen, der fjerdeplassen i Nord- og Mellom-Amerika venter. Enn så lenge er det Panama, men det kan også bli Honduras eller USA.

Arsenal-spiller Alex Iwobi scoret kampens eneste da Zambia ble slått av Nigeria. Han sikret dermed Nigeria en plass rett til VM, og landet er det første og hittil eneste fra Afrika som har gjort så.

Kontinentet skal sende fem land til VM, og som i Europa spilles det grupper, men i motsetning til på vårt kontinent, så er det bare gruppevinnerne som går til Russland.

Tunisia tok et stort steg mot å bli det lørdag. Youssef Msakni scoret tre da Guinea ble beseiret 4-1, og dermed har laget tre poeng ned til Den demokratiske republikken Kongo før den siste runden. Der møter Tunisia allerede utslåtte Libya på hjemmebane, og ett poeng i kampen den 6. november vil være nok til å sikre landets første VM-deltakelse siden 2006.

I en annen gruppe har Egypt et solid overtak på gruppeseieren. Laget står med ni poeng på fire kamper, og bare Uganda og Ghana, med henholdsvis åtte og seks poeng, men med én kamp MER spilt, kan ødelegge for egypterne. Vinner Mohamed Salah og Egypt mot utslåtte Kongo søndag, blir landet VM-klart.

Diafra Sakho og Cheikh Ndoye sørget for at Kapp Verde ble slått 2-0 og at Senegal ligger best an kontra Burkino Faso, nevnte Kapp Verde og Sør-Afrika om én billett til Russland.

Sadio Mané & Co. står med åtte poeng på fire kamper. Det er to mer enn både Burkino Faso og Kapp Verde, som begge har spilt én kamp MER, og tre mer enn Sør-Afrika, som har spilt like mange som Senegal.

I den siste gruppen er det fordel Marokko, som vant 3-0 over Gabon lørdag. Landet har ett poeng på Elfenbenskysten, og i den siste kampen møtes de to for å gjøre opp om den siste VM-plassen til Afrika.

Oseania

TO VM-SLUTTSPILL: New Zealand, her ved keeper Mark Patson, kvalifiserte seg til VM i 2010, lagets andre verdensmesterskap. Der var de eneste land som ikke tapte en eneste kamp, men tre uavgjort holdt ikke til å gå videre fra gruppen. Foto: Juan Mabromata , AFP

Fotball er ikke en tradisjonsrik sport i Oseania, og av den grunn er det heller ingen land som går rett til VM fra dette kontinentet. Ett land har mulighet til å nå hele veien til Russland, men da må femteplassen fra den søramerikanske kvalifiseringen slås.

Denne gang er det New Zealand, som etter å ha slått Solomonøyene 8-3 over to kamper, som får muligheten.

PS: Australia holder til i den asiatiske kvalifiseringen nettopp av denne grunn. De ønsket, og FIFA var enig, en mer rettferdig sjanse til å nå sluttspillet, og meldte overgang fra Oseania til det asiatiske fotballforbundet i 2006.

