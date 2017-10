Dette er superstjernene du ikke får se i VM

Neste års fotball-VM blir utvilsomt stjernespekket, men turneringen går av stabelen uten flere av fotballens aller største navn.

23 av 32 nasjoner er klare for neste sommers VM-sluttspill i Russland, og kvalifiseringen har allerede gitt oss mye av det mange hadde forventet, i tillegg til noen overraskelser.

Ingen ble sjokkerte over at nasjoner som Brasil, Tyskland, England og Spania er klare for mesterskapet, men samtidig har flere land gått på bananskall i kvalifiseringen.

Her er en oversikt over hvilke stjerner som definitivt ikke vil gjøre en opptreden i Russland.

Ingen Bale eller Sanchez



Disse lagene er klare for fotball-VM Europa: Russland (vertsnasjon), Belgia, Tyskland, England, Spania, Polen, Island, Serbia, Frankrike, Portugal. Nord-, Mellom-Amerika og Karibia: Mexico, Costa Rica, Panama Asia: Iran, Japan, Sør-Korea, Saudi-Arabia Sør-Amerika: Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia Afrika: Nigeria, Egypt

Lionel Messi bar Argentina til VM på sine skuldre med hat trick mot Ecuador, mens det gikk langt verre for regjerende Copa America-mester Chile. Nasjonen som var i prøve-VM-finalen i sommer, blir ikke å se i mesterskapet. Det betyr at stjerner som Arsenals Alexis Sánchez og Bayern Münchens Arturo Vidal, heller ikke blir å se.

Andre profiler: Claudio Bravo (Manchester City)

Nederland hadde en mer eller mindre umulig oppgave foran seg før den siste kvalifiseringskampen, og måtte slå Sverige med syv mål for å sikre playoff-plass. «Oranje» vant oppgjøret 2-0, takket være to scoringer av kaptein Arjen Robben. Det ble det siste han gjorde for Nederland, og mens ingen hollandske stjerner blir å se i Russland neste sommer, blir ikke Robben å se i den oransje trøya i det hele tatt.

Andre profiler: Memphis Depay (Lyon), Daley Blind (Manchester United), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Gareth Bale – Wales

Real Madrid-spilleren, som er Wales aller største stjerne, fikk fra tribunen se sine landsmenn tape 0–1 for Irland, og dermed bli nummer tre i gruppe D, bak Serbia og Irland. Bale var Wales' nøkkelspiller under EM 2016, da waliserne på sensasjonelt vis tok seg til semifinalen, men får ikke muligheten til å gjøre det samme neste sommer.

Andre profiler: Aaron Ramsey (Arsenal), Joe Allen (Stoke), Ben Davies (Tottenham), Ashley Williams (Everton).

Pierre-Emerick Aubameyang – Gabon

Borussia Dortmund-stjernen Aubameyang prøvde så godt han kunne for Gabon, men den afrikanske nasjonen kom seg ikke til sitt første VM-sluttspill noensinne. Gabon ble slått ut i den tredje kvalifiseringsrunden.

Marek Hamsík og Jan Oblak – Slovakia

At de ikke skal til Russland må oppleves tungt for Napoli-kaptein Hamsik og Atletico-målvakt Oblak. De sikret 2.-plassen i gruppe A, bak England, men andre resultater sørget for at de ble dårligste toer, og dermed ikke får prøve seg i playoff.

Andre profiler: Martin Skrtel (Fenerbahçe).

Riyad Mahrez – Algeria

Den afrikanske kvalifiseringen pågår fortsatt, men Algerie har absolutt ingenting å spille for. Etter et fælt gruppespill kommer de til å havne på sisteplass i sin gruppe, bak Nigeria (som allerede er kvalifisert), Zambia og Kamerun. Årets spiller i Premier League fra 2015/16-sesongen får ikke vist hva han er god på i Russland.

Andre profiler: Islam Slimani (Leicester), Yacine Brahimi (FC Porto).

Christian Pulisic – USA

For første gang på 32 år går USA glipp av et verdensmesterskap i fotball, og det betyr at stjerneskuddet Christian Pulisic ikke blir å se på den store scenen denne gang. 19-åringen ble USAs toppscorer i kvalifiseringen med fem fulltreffere.

Andre profiler: Clint Dempsey (Seattle Sounders), Tim Howard (Colorado Rapids), Michael Bradley (Toronto FC).

Disse risikerer å miste fotballfesten gjennom playoff:

Luka Modric–Kroatia

Real Madrid-stjernen raste mot landslaget etter poengdelingen mot Finland, og bare to dager før skjebnekampen mot Ukraina, sparket Kroatia landslagssjefen. Det kan ha hatt en positiv effekt: den avgjørende kampen vant de 2-0, og sikret dermed 2.-plassen bak Island i gruppe I. Kroatia har en jobb å gjøre i playoffen, etter å ha vist klare svakhetstegn i kvalifiseringen.

Andre profiler: Ivan Rakitic (Barcelona), Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter) Danijel Subasic (Monaco)

Christian Eriksen – Danmark

«Kong Christian», som han nå kalles i Danmark, har vært toneangivende for Åge Hareide & co. i kvalifiseringen, men om han får muligheten til å være det i Russland gjenstår å se. Forrige gang danskene var i playoff ble de egenhendig senket av Zlatan Ibrahimovic, og danskene ønsker nok en revansje over Sverige i år. Det er gode muligheter for at de trekkes mot hverandre.

Andre profiler: Nicklas Bendtner (Rosenborg), Kasper Schmeichel (Leicester)

Emil Forsberg – Sverige

Svenskene tapte 0–2 for Nederland i den siste kampen, men leverte en meget sterk kvalifisering med flere imponerende seiere, blant annet med 8–0 over Luxemburg og 2-1-seier over Frankrike. «Söta bror» har fortsatt en lang vei å gå før mesterskapsbilletten er i boks, og så gjenstår det å se om Emil Forsberg kan være talismanen Zlatan Ibrahimovic var i så mange år.

Andre profiler: Victor Lindelöf (Manchester United), John Guidetti (Celta Vigo)

Hele Italia-laget, spesielt Gianluigi Buffon

Det var vel ikke mange som hadde regnet med noe annet enn playoff for de italienske stjernene, ettersom de havnet i gruppe med Spania som var suverene i kvalifiseringen. Likevel, det er mange gode lag som venter i playoffen, og det italienske landslaget har vært gjenstand for mye kritikk etter å ha levert–etter deres standard–en svak kvalifisering. Så spørs det om Gianluigi Buffon, som legger opp etter sesongen, frarøves et aller siste mesterskap.

Playoffkampene trekkes 17. oktober.