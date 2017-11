Cantona saksøkt for ærekrenkelse av Frankrike-sjef Deschamps

Manchester United-legenden Éric Cantona (51) er saksøkt for ærenkrenkelse etter rasisme-beskyldninger.

Den franske radiostasjonen Europe 1 skriver at Cantona sist fredag møtte i retten etter å ha blitt saksøkt for ærenkrenkelse. Det er den franske landslagssjefen Didier Deschamps, som var lagkamerat med Cantona på starten av 1990-tallet, som har saksøkt den tidligere stjernespissen.

Dette bekrefter Deschamps' advokat overfor RMC.

– Når man blir beskyldt for å være rasist, og ikke er det, så krever man rettferdighet, sier Carlo Alberto Brusa.

Les også: Her er det fargerike Frankrike

Fredag møtte Cantona opp på tinghuset i Paris. Neste steg vil eventuelt være en rettssak.

Antydet at EM-uttak var rasistisk

Saken omhandler uttalelser fra Cantona om Deschamps før EM i Frankrike i fjor. I et hardtslående intervju med The Guardian beskyldte Cantona landslagstreneren for å ha rasistiske motiver bak uttaket til mesterskapet.

– Deschamps har et veldig fransk navn. Kanskje er han den eneste i Frankrike som virkelig har et fransk navn. Ingen i familien hans er blandet med noen. Litt som mormonerne i USA, sa Cantona.

Saken fortsetter under bildet!

VRAKET: Hatem Ben Arfa (t.v.) og Karim Benzema, her etter en privatlandskamp mot Norge i 2010, ble ikke tatt ut til EM av landslagstrener Didier Deschamps. Foto: Kyrre Lien , NTB scanpix

Han reagerte på at de to profilene Karim Benzema og Hatem Ben Arfa ikke var tatt ut i den franske EM-troppen.

– De har en viss opprinnelse. Jeg har lov til å tenke tanken, sa Cantona.

Les også: Frankrike-sjefen ut mot Real Madrid-stjerne

Tagget på Deschamps' hus

På spørsmål om han virkelig antydet at hans tidligere landslagskamerat var diskriminerende i uttaket av troppen, svarte Cantona:

– Kanskje nei, men kanskje ja. Hvorfor ikke? En ting er sikkert: Benzema og Ben Arfa er to av de beste franske spillerne, og de skal ikke bli med til EM. En annen ting som er sikkert, er at Benzema og Ben Arfa har nordafrikanske røtter. Så debatten er åpen.

Cantona: – Mourinho er ikke United-materiale

Noen dager senere ble ordet «rasist» skrevet på huset til Deschamps i Bretagne. Kort tid etter dette varslet Deschamps' advokat Carlo Alberto Brusa at de kom til å saksøke Cantona for «uakseptable og uverdige ytringer som bringer skam over Frankrike».

Cantona ble en Manchester United-legende gjennom 143 kamper mellom 1992 og 1997, og spilte 45 landskamper for Frankrike.