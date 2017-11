0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0. Hva er dette for noe? Jo, det er resultatene av de seks siste play-off-kampene i internasjonal fotball den siste tiden. Tilfeldig?

Langt ifra, hvis vi skal tro tidligere topptrener, nå speider og spaltist, Lars Tjærnås. Den tidligere Stabæk- og Vålerenga-treneren mener at det slett ikke er tilfeldig at landskamper ender uten scoringer, ofte fordi det ene laget trenger et resultat.

Honduras-Australia 0-0. New Zealand-Peru 0-0. Danmark-Irland 0-0. Sveits-N.Irland 0-0. Hellas-Kroatia 0-0. Italia-Sverige 0-0. 540 minutters fotball – uten en eneste scoring. Ikke så gøy for nøytrale TV-seere, men helt nødvendig for mange av lagene, som selvsagt spilte rått på resultat.

Dette er de seks siste kampene i internasjonal fotball for landslag, i play-off, altså helt avgjørende kamper for å komme videre – eller bli utslått. Og her ligger også mye av kjernen.

Lars Tjærnås:

– Dette er ikke tilfeldig. Det er blitt enklere å forsvare seg, og grunnen er følgende: Banestørrelse og antall spillere er den samme som før, men samtidig er mobiliteten blitt større, og evnen til å dekke de riktige rommene er blitt gjort klokere. Summen av det gjør at det er enklere enn før å forsvare seg, og at forsvarsspill beseirer angrepsspill litt for ofte nå.

– Hva kan gjøres for å omgå problemet?

– Det finnes kun en løsning: Bli bedre til å angripe. Mye av løsningen handler om å bli bedre en mot en. Vinner du den kampen i kampen, så skapes en ubalanse som igjen gir sjanser - og mål, mener Lars Tjærnås.