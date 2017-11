Ingebretsen Fredrikstad-plan: Fire minutter taktikk – og mobil på benken

FREDRIKSTAD (VG) (Fredrikstad – Sandnes Ulf 3-0) Bjørn Petter Ingebretsen (50) sier at han må «snu hoder» for å redde aristokraten Fredrikstad fra et ydmykende nedrykk til nivå tre.

Vi kjenner «BP» fra diverse roller i Strømsgodset. Nå er han plutselig på tre ukers «utlån» til Fredrikstad for at den tradisjonsrike Østfold-klubben skal unngå et forsmedelig nedrykk til nivå tre.

Og det gjør han annerledes enn de fleste.

SMS-feber

Søndag hadde med seg mobiltelefon på benken, noe som de fleste ville si er «fy-fy» under en kamp. Men Bjørn Petter Ingebretsen skulle bare se på SMS-ene fra sønnen Bjarne om hvordan de gikk i kampen Elverum-Mjøndalen, som var helt avgjørende for FFK. Det kom 13 meldinger i løpet av de siste 45 minuttene – fra en sønn som selv er trener for Mjøndalens juniorlag.

En annen ting: I stedet for å gjøre skjebnekampen til noe mystisk, ba «BP» spillerne møte bare én time og ett kvarter før kampen.

– Det er jo ingen grunn til å sitte her og vente på å spille fotball ...

– Men taktikken?

– Det var fire minutter taktikkmøte i garderoben. Og så har det vært taktikk hele uken...

0-5 for ei uke siden

FFK tapte 5-0 mot Tromsdalen for ei uke siden. Så vinner de altså 3-0 over opprykksjagende Sandnes Ulf.

– De har jo ikke plutselig blitt bedre fotballspillere. Men «BP» har en lun måte å være på. Jeg tror han har gitt spillerne tryggheten og roen tilbake, sier Erik André Pedersen, sportskommentator i Fredriksstad Blad.

Bjørn Petter Ingebretsen ble hentet til byen sist mandag. Da lå FFK på direkte nedrykksplass. Etter 3-0 over Sandnes Ulf og Elverum-tap for Mjøndalen blir i stedet kvalifisering.

LETTET: Bjørn Petter Ingebretsen og resten av FFKs trenerteam jubler over scoring i 1. omgang mot Sandnes Ulf. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Han innrømmer at denne jobben handler om «ren og skjær psykologi»:

– Det handler om å snu hodene og få spillerne til å tro på at dette er noe de er gode til. Og det vet jeg jo at de er. Det er bare å få det ut i kamp.

Ingen hoderisting

Tidligere har det vært antydning til at Fredrikstad-spillerne har skyldt på hverandre når det har gått dårlig. Det vil «BP» ha slutt på.

– Alle skal gi sitt for fellesskapet. Tidligere har det vært litt hoderisting. Vi snakket mye om det. Dette skal vi gjøre sammen.

Da han kom til Fredrikstad sist mandag satte Bjørn Petter Ingebretsen seg ned og snakket med samtlige spillere. Han ville bli kjent med dem.

– Det å bli sett er det viktigste for oss alle. Jeg snakket med alle den første dagen. Det viktigste er å kjenne alle når jeg skal ha dem på feltet.

Positiv energi

Keeper Jon Masalin, som gjorde en kjempekamp mot Sandnes Ulf, forteller om møtet mandag:

– Han spurte rett og slett hva jeg kunne bidra med. Jeg svarte «rutine».

– Hva har «BP» bidratt med?

– Han kommer med masse positiv energi. Han prøver å ufarliggjøre ting. Han har gjort en god jobb på seks dager, mener målmannen.

Bjørn Petter Ingebretsen sto i bare t-skjorte og shorts i 1.omgang. For å gå foran? Nei, ikke ifølge ham selv.

– Jeg har alltid shorts. Og jeg var ikke kald. Før i 2. omgang.

Selv om Sandnes Ulf startet best, beholdt han roen.

– Jeg visste at vi hadde snakket gjennom de få tingene som var viktig. Og det som betydde mest, var at vi skulle dra lasset sammen.

Kjenner Notodden

«BP» sier at han har «god call» på Notodden, som blir kvalifiseringsmotstander etter å ha slått Raufoss. I Eurosport-sendingen søndag fastslo Joacim Jonsson at Notodden spiller omstendelig. Når vi konfronterer Ingebretsen med det, svarer han:

– Notodden er et pentspillende lag. Raufoss er et mer «trykke-lag» og har kanskje enda bedre enkeltspillere. Notodden spiller fotball. De kan passe oss bra.

Når en av våre kolleger spør om «det er et gram sannsynlig» at han kommer til å bli i Fredrikstad også etter låneperioden, svarer «BP»:

– Jeg skal tilbake til Godset. Per nå er det ikke et gram aktuelt. Godset er arbeidsgiveren min.

– Kunne du ha klart det helsemessig?

– Helsen er bedre enn noen gang, svarer han. Som Godset-trener fikk «BP» sommeren 2016 hjerteinfarkt.

– Dette er en av Norges største fotballbyer. Hvordan føles det?

– Jeg har bodd på hotell her i byen denne uken, og folk er engasjert. De roper til meg, og de vil prate. Det er en fin opplevelse.

– Har du følt presset?

– Nei! Jeg har blitt forespeilet et stort press, men jeg har ikke merket det i det hele tatt. Jeg har bare gledet meg, sier Bjørn Petter Ingebretsen.