Zuccarello slo Warholm og ble årets norske idrettsutøver blant VG-leserne

Det norske folk har talt: Karsten Warholm (21) må se seg slått av Mats Zuccarello (30) som årets idrettsutøver i Norge blant folket.

For med 59 målpoeng og en strålende sesong for New York Rangers, var det Mats Zuccarello som ble kåret til årets største idrettsutøver av folket. På VGs kåring ble han nummer 6.

Over 30 000 har vært med på å kåre NHL-stjernen til årets idrettsutøver, og han gjør det med god margin: 766 stemmer skiller ham fra 2. plassen.

Karsten Warholm, som gikk helt til topps i VGs kåring, må finne seg i å ta 2. plassen i folkets kåring. Warholm tok Norges første mannlige løper-VM-gull i friidrett i London, og gjorde ellers rent bord under Bislett-games i juni.

Ingen hockey-entusiast



Til VG sier Karsten Warholm at han er svært fornøyd med å vinne VGs kåring, og at selv om «2. plass er første taper», er det greit det også.

– Det er helt greit, man kan ikke akkurat tvinge folk til å hylle meg heller. Det er ikke den verste å tape for, sier friidrettsstjernen.

Men 21-åringen innrømmer at han ikke er noen hockey-entusiast.

– Jeg følger egentlig ikke med, men hører om han uansett. Det må jo være et godt tegn, sier han.

VGs sportssjef, Øyvind Brenne, var blant juryen som satte Warholm foran Zuccarello. Slik forklarer han valget:

– Zuccarello står sterkt i folket, og det er ikke rart: Han leverer på et høyt internasjonalt nivå jevnlig - i den kanskje største vintersporten. I 2017 mente vi i juryen at han ikke tok noen nye steg som tilsa at han kunne settes høyere enn for eksempel Karstein Warholm, som vant VM-gull i sin idrett.

– Hva skal til for at VG setter Mats Zuccarello på 1. plass?

– Det spørs jo på nivået de andre utøverne leverer på hvert år. En jevn Zucca-sesong kan holde til førsteplass hvis andre ikke får til like mye som vi har sett de siste årene. Ellers vektlegger vi titler og milepæler høyt, så skulle han ta New York Rangers hele veien i Stanley Cup, eller markere seg helt i toppen av poengplukkere i hele NHL, vil det jo være en sterk søknad. Eller ta det norske landslaget til nye høyder, men det har han jo ikke muligheten til i 2018-OL på grunn av at NHL-spillerne ikke er med.

Ellers gjorde Petter Northug et enormt byks på folkets kåring. VGs jury plasserte langrennsløperen på 100. plass, men folket har kåret ham til nummer tre. Han klatret dermed 97 plasser fra VGs til folkets kåring.

Han var imidlertid aldri i nærheten av å true hverken Warholm eller «Zucca» i tet.

– Det er stas



Warholm tapte denne kåringen, men han starter det nye året med å gå til topps i en annen.

21-åringen ble kåret til årets idrettsnavn i 2017 blant norske sportsjournalister. Det er første gang siden Vebjørn Rodal i 1996 at den tradisjonstunge statuetten går til en friidrettsløper.

– Han er den mest overlegne vinneren av avstemningen siden Ole Einar Bjørndalen vant fire OL-gull i skiskyting i 2002, sier leder i Norske Sportsjournalisters Forbund Reidar Sollie.

– Det er stas, er den korte og konsise dommen fra Warholm.

I den kåringen ble for øvrig «Zucca» nummer tre, bak Sondre Nordstad Moen.