Fotballkretser går imot Oslo – stiller seg bak Terje Svendsen

Oslo Fotballkrets ønsker seg ny fotballpresident. Andre kretser reagerer på fremgangsmåten og støtter Terje Svendsen.

VG har snakket med samtlige 17 andre kretsledere, og ingen mener per nå at den sittende fotballpresidenten bør få fyken ved tinget i mars 2018.

– Vi har ikke vært kjent med Oslos tanker. Jeg synes de er forhastet, og synes det blir litt symbolsk. Jeg ser problemstillingen om ressursbruk og kvinnefotball. Det har vi diskutert i flere fora, men å legge alt dette over styret i NFF og Svendsen blir for enkelt, sier Terje Kili, kretsleder i Telemark.

Mandag skrev VG at Oslo Fotballkrets vil fjerne Terje Svendsen som president og ønsker mer støtte til kvinnefotballen. Det visste ikke de andre kretsene om.

– Utspillet får stå for deres regning. Jeg er overrasket over at ingen andre kretser visste om dette. Jeg synes de burde gitt litt info først, sier Eivind Selven, styreleder i Trøndelag Fotballkrets.

Dette er saken: Oslo fotballkrets ønsker ny fotballpresident. De mener kvinnene ikke får nok støtte. VG har vært i kontakt med følgende kretser: Agder, Akershus, Buskerud, Finnmark, Hordaland, Hålogland, Nordland, Nordmøre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Telemark, Troms, Trøndelag, Østfold, Indre Østland, Sunnmøre, Rogaland og Vestfold*. Ingen av disse mener per nå at Terje Svendsen bør gå av. Flere synes også Oslo-utspillene burde kommet i breddekomiteen først. *Vestfold diskuterte saken i styremøte tirsdag kveld.

Bakgrunn: Oslo Fotballkrets mener det går for tregt med Svendsen

Derimot er kretslederne VG har vært i kontakt med enige om at kvinnefotballen og bredden bør få mer midler.

– Jeg er veldig mot at kretser går ut med denne typen innlegg som Oslo gjør. Jeg er helt klart for at vi skal satse mer på kvinner, men jeg er ikke enig i at presidenten må kastes, sier Jorunn Marie Frydelund, leder i Østfold, og understreker at det er hennes personlig mening.

– Ikke overraskende at Oslo er mest utålmodig



På tvers av kretsene er det en breddekomité der saker diskuteres. Flere av forbundene mener Oslo burde gitt info om sitt ønske der.

– Ikke overraskende er det Oslo som er mest utålmodige, men vi støtter ikke noe opprør og har ingen tanker om å kaste det sittende styret. Tvert om synes vi de gjør en god jobb, sier Jon Olav Knudsen, leder i Buskerud.

Svendsen var styreleder i Rosenborg mellom 2006-2012. Han har utdannet siviløkonom.

– Vi mener det er unaturlig å komme med utspill av denne karakter som Oslo har gjort, sier Thorfinn Haugen, styreleder i Vestfold.

Fotballkretsen i Vestfold diskuterte saken i styremøte tirsdag kveld.

– Vi har god dialog med Terje Svendsen. Han har sittet i 18 måneder og vi må gi folk en sjanse. Så må vi ta en diskusjon på dette før fotballtinget i mars, men foreløpig støtter vi styret, sier Robert Endestad, styreleder for Sogn og Fjordane fotballkrets.

Valgkamp



VGs kommentator Leif Welhaven mener at Oslo-kretsens utspill er «et opprør mot gubbeveldet».

– Oslo får jobbe på sin måte, så jobber vi på vår måte i Nordland. Vi registrerer at valgkampen er i gang. Foreløpig støtter vi Svendsen, melder Ernst Pedersen, kretsleder i Nordland.

Ingen av kretsstyrene VG har vært i kontakt med har foreløpig diskutert Oslo-kretsens utspill eller Terje Svendsens rolle før fotballtinget i mars. Vestfold skal diskutere saken mandag kveld.



– Vi har ikke gjort noe innspill ovenfor valgkomiteen om endring av forbundsstyret. Når dette kommer opp i media, er det ting vi må se på, sier Tore-Christian Gjelsvik fra Hordaland.

– Vi er ikke misfornøyd med styret eller Svendsen. Det skjer veldig mye bra i norsk fotball med mange flotte endringer. Også når det kommer til satsingen på kvinner. På generelt grunnlag er vi på rett vei, men vi skulle bare ønske at det gikk litt fortere, sier Håvard Hamansen Wallstad, leder for Hålogland.

Hele styret i Oslo ønsker ny fotballpresident og gjerne en kvinne.

– Slik jeg ser det, er det et utspill for å gi debatt om tema. Det er bra med debatt, men jeg går nok ikke så langt som å si at jeg vil kaste Terje Svendsen, sier leder i Agder, Arne Marthinsen, og legger til:

– Vi ønsker mer midler til bredden og spesielt kvinnefotballen. Det er der vi fostrer de gode talentene og driver de fram. Alle kan gjøre dette bedre, kretsene, ledelsen og de ulike klubbene.

– Dårlig dekning for å kaste Svendsen



Gro Langeland fra Akershus kaller Oslos fremstått for voldsom. Per nå får herrefotballen mer av pengene fra medieavtalen fordi interessen er større.

– Det er dessverre fortsatt slik at herrefotballen er mer populær, det er ikke til å stikke under en stol. Man må kanskje se på fordelingen av midler fra NFF om mer skal til gode se kvinnefotballen, sier Langeland.

Terje Svendsen og hans forbundsstyre har sittet siden vinteren 2016.

– Jeg ønsker mer likeverdige forhold i norsk fotball, men å gå så langt som min gode kollega i Oslo vil jeg ikke gjøre det. Det er dårlig dekning for å kaste Svendsen, mener Torkjell Johnsen fra Finnmark.

Fotballpresidenten vil gjøre mer for homofile:

– Vi har ikke behandlet eventuelle kandidater til presidentvervet i vårt styre. Inntil vi har gjort det, vil jeg ikke kommentere Svendsen og hans styre, sier Evy Åse Austad, leder i Nordmøre og Romsdal, og fortsetter:

– En ser at det er forskjell på rammevilkår for herre- og kvinnefotball. Det er et område en må jobbe med. Men det er ikke entydig knyttet til støtte. Det er mange områder man må jobbe for å styrke rammevilkårene til kvinnefotballen.

Norge har aldri hatt en kvinnelig fotballpresident før.

– Vi har ikke samme syn som Oslo. Vi har ikke diskutert det nåværende styret fordi vi har tillit til dem. Vi er opptatt av de samme spørsmålene som Oslo, men mener at vi er på rett vei og at ting skjer. Så må vi fortsette å gjøre gode tiltak for å fremme kvinnefotballen, sier Øyvind Alapnes, leder i Troms.

– Ser ikke hva de vil oppnå



Hans Olav Braut, leder i Rogaland, sier at utspillet fra Oslo er «litt overraskende»:

– Jeg ser ikke helt hva de vil oppnå med det. Tenker de symbolsk? For modellen for fordelingen av midler har vært der i mange år - det er ikke noe som Svendsen har funnet på. Og kanskje han til og med kan gjøre noe med det, sier Braut.

Han mener at kvinnefotball lever i en helt annen verden enn gutta, og sier at Rogaland gjør sitt ytterste for å gi mest mulig likeverdig tilbud.

– Men det er bare å innse at det er to verdener.

Ane Guro Skaare-Rekdal, leder i Indre Østland Fotballkrets, sier at de foreløpig ikke har diskutert hvilke innspill de vil komme med til valgkomiteen:

– Dette har ikke vært oppe som noe tema hos oss ennå, og jeg ønsker ikke komme med min personlige mening før vi har gjort det.

– Det vi derimot er opptatt av, er en styrking av kretsleddet. Det er en handlingsplan som krever mye, men ikke så mye midler som følger med.

Lena Charlotte Pedersen, leder i Sunnmøre Fotballkrets, svarer «ingen kommentar» til VG.

– Er du overrasket over utspillet fra Oslo?

– Det vil jeg ikke si noe om.