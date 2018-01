Drillo: «Ikke i min villeste fantasi kunne jeg forestilt meg dette»

HAMAR (VG) Egil Olsen (75) hater overraskelser. Men lørdag kveld måtte selv han innrømme at Idrettsgallaen hadde gitt han en pris han hadde fortjent...

For "Idrettsgallaens hederspris" gikk til Norges mest suksessrike landslagssjef i herrefotball gjennom tidene. Han som tok Norge til to VM-sluttspill på 1990-tallet.

– At det skjer nå ... det forstår jeg ikke noe av. 90-tallet? Det er lenge siden, sier Drillo da VG snakker med en litt forfjamset mann på krykker («operert for prolaps. Derfor må jeg trene opp høyrefoten igjen, og derfor må jeg gå med krykker.»)

Nummer to tre ganger

Drillo kan virke beskjeden, men han vet hva han gjorde den gangen Norge var nummer to på FIFA-rankingen tre ganger – og nådde en åttedelsfinale i fotball-VM. VG kåret seieren over Brasil i gruppespillet (2-1) til «århundrets norske fotballprestasjon».

– Jeg syns til og med at jeg har fortjent denne prisen. Det er bare tidspunktet som er litt merkelig, gjentar Olsen – før han (igjen) kommer inn på at han ikke ble «varslet». Han vet at noen ved «bordet hans» visste om dette, og sånt liker han ikke.

– Hadde jeg fått et hint, så kunne jeg forberedt meg litt, spesielt hva jeg skulle si. Nå ble jeg mest forvirret, og det er jeg fortsatt, sier Drillo.

Helene Olafsen slo til med et «stage dive» fra scenen:

Han var ikke bare forvirret i 2013, da han i VG uttalte: «Jeg hater Idrettsgallaen». Fra scenen i Hams OL-Amfi lørdag kveld, innrømmet Drillo, delvis, at han hadde sagt noe sånt:

Skeptisk til arrangementet

– Jeg har jo uttrykt en viss skepsis til arrangementer som dette styret her er ... sa Drillo og fikk applaus for det. Også. Da VG spurte han etter pris-utdelingen om han husket hva han sa i 2013, bekreftet den tidligere landslagssjefen det - men han husket ikke at han hadde gått så langt som «hater» i ordbruken sin.

– Det er ikke mye her i livet jeg hater, sier Drillo, men innrømmer at slike arrangementer fortsatt ikke er det han «er mest glad i».

Men karrieren som norsk landslagssjef er han stolt av.

– 90-tallet var ganske spesielt. Husk vi tapte ikke en hjemmekamp i 1992, ikke i 1993, ikke i 1994, 1995, 1996, 1997 eller 1998. Det var ikke en nasjon på den tiden som fikk til det vi gjorde, sier Drillo. Han sier videre at han kanskje er minst like stolt av sin «del 2» som landslagssjef, fra 2009-13.

– Da gikk vi fra 59. plass til 11. plass på FIFA-rankingen, ingen andre land klatret mer på rankingen enn det vi gjorde, og resultatmessig er 2010 og 2011 mine to beste sesonger. Men vi kom ikke til noe sluttspill, sier Drillo.

VGTV fikk hedersmannen i tale etter overraskelsen:

Etterlyste datteren

Han innrømmer at det er «litt stas» og få denne prisen på Idrettsgallaen, selv om han ikke i sin «villeste fantasi» hadde forestilt seg at dette kunne skje.

– Det er klart det er hyggelig, men det betyr ikke så mye som du kanskje tror, sier Drillo – og så må han til slutt komme med et lite stikk til arrangøren:

– Jeg etterlyser at min datter ble nominert. Hun er jo verdensmester, det er ikke jeg, sier Drillo om Kine Vedelden Olsen, som er verdensmester i cheerleading.