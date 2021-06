VED GODT MOT: Christian Eriksen ligger på Rigshospitalet i København. Foto: Instagram

Opererer inn hjertestarter på Eriksen

Christian Eriksen skal få satt inn en hjertestarter (ICD). En av legene som behandlet ham røper nå hva stjernen sa etter han våknet på sykehuset.



– Etter at Christian har gjennomgått diverse hjerteundersøkelser, er det blitt besluttet at han skal få operert inn en hjertestarter. Dette gjør man etter hjertestans utløst av hjerterytmeforstyrrelser, en såkalt ICD-enhet, forteller fotballforbundet.

På hjemmesiden til Universitetssykehuset i Trondheim forklares en ICD-enhet blant annet på følgende måte:

«Hjertestarter (ICD) blir tilbudt om du enten har hatt hjertestans eller en hjerterytmeforstyrrelse som kan føre til hjertestans.»

Det danske forbundet opplyser at leger har konferert på tvers av landegrenser og alle har vært samstemte om beslutningen. Eriksen fikk hjertestans i Danmarks EM-premiere sist helg.

Forskjellen på en ICD-enhet og en pacemaker er at sistnevnte hjelper hjertet hele tiden med å slå en riktig rytme. En ICD-enhet forholder seg passiv så lenge hjertet oppfører seg normalt.

– Vil passe på ham kontinuerlig

Hjertespesialist og overlege Stein Ørn er ikke overrasket over nyheten.

– Det er forventet hvis han har en rytmeforstyrrelse som ikke har en annen årsak. Hvis han får en hjerterytmeforstyrrelse igjen, kan ICD-enheten stanse den forstyrrelsen, sier Ørn til VG.

– For det er forstyrrelsen over tid som har ført til hjertestansen her?

– Ja, det stemmer. ICD-enheten vil nå passe på ham kontinuerlig. Det er en computer som passer på hvilken hjerterytme han har hele tiden. Hvis han overskrider en viss hjertefrekvens, vil den begynne å behandle. Den vil gjøre forskjellige ting avhengig av hvordan hjerterytmen er, forklarer Ørn.

Han er for øvrig stefar og trener for proffsyklisten Alexander Kristoff (33).

Flere undersøkelser

Det er uvisst om Eriksen, som er Danmarks største fotballstjerne og nylig vant italienske Serie A med Milano-klubben Inter, kan fortsette karrieren.

– Jeg har det fint, etter omstendighetene. Jeg må fortsatt gjennomgå noen undersøkelser på sykehuset, men jeg føler meg okay, fortalte 29-åringen tirsdag morgen.

– Stor takk for deres søte og fantastiske hilsener og meldinger fra hele verden. Det betyr mye for meg og min familie, sa dansken.

Danmark skal spille en ny kamp på nasjonalarenaen Parken klokken 18.00. Under oppgjøret mot Belgia er det varslet en markering til ære for Eriksen etter 10 minutter. Da vil ballen spilles ut og man vil hedre 29-åringen.

Gjenopplivet

Tyske Jens Kleinefeld var en legene som var med da Christian Eriksen ble behandlet i Parken lørdag. Han forteller til tyske mediene at dansken hurtig etter første støt med hjertestarteren, våknet.

– Cirka 30 sekunder senere åpnet han øynene sine, og jeg kunne snakke direkte med ham.

– Det var et meget emosjonelt øyeblikk. I slike medisinske nødssituasjoner i hverdagen er sjansen for suksess langt lavere.

Unngikk hjerneskade

Kleinefeld forteller at han spurte Christian Eriksen om han var tilbake hos dem.

– «Ja, jeg er tilbake. For fanden, jeg er bare 29 år», sa han, ifølge Kleinefeld-intervjuet.

– Da visste jeg at hjernen ikke var skadet, og at han ville bli fullstendig frisk.

Ståle Solbakken og Carl-Erik Torp har begge en tilsvarende hjertestarter i kroppen. Det samme har Daley Blind.