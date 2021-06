2004 10 Alwande Roaldsøy

Alwande Roaldsøy (17) spilte med stjerner og levde drømmen. Så kalte ledelsen ham inn til et møte.

Publisert: Nå nettopp

I starten av 2020 var den hengslete midtbanespilleren fortsatt i barndomsklubben Drøbak/Frogn.

I norsk 4. divisjon.

Men etter et vellykket prøvespill ble han, slik VG har fortalt, solgt rett fra DFI til italienske Atalanta, som spilte kvartfinale i Champions League i fjor. Han hadde dialog med Vålerenga og Sarpsborg, men ønsket seg til utlandet.

Roaldsøy innrømmer at overgangen var brå, han reiste ned i august etter å ha vært skadet, og etter noen av løpetreningene på sensommeren var han nær ved å kaste opp.

Han tilpasset seg, fikk seg raskt venner, deriblant to svenske lagkamerater på U17-laget. Men de rakk bare spille noen treningskamper og et par seriekamper før alt ble nedstengt igjen på grunn av en ny coronabølge.

De fleste av lagkameratene deres ble sendt hjem. Men fordi de er under profesjonell kontrakt, ble Roaldsøy og hans svenske lagkamerater David Pérez og Shakur Omar værende i klubben.

Under nedstengningen trente de med U19-laget.

– Jeg ble sjokkert. Tempoet, fysikken og teknikken var noe helt annet, forteller Roaldsøy.

Roaldsøy fikk blant annet trene med stjernen Papu Gómez. Spanjolen fikk ikke trene med A-laget på grunn av en konflikt med trener Gian Piero Gasperini, så han deltok på flere treninger med juniorlaget.

– Han gjorde hva han ville. Han rekker meg bare opp til brystet, men er sykt kvikk, har en ufattelig sterk kjernemuskulatur og ser alt. En ekstrem spiller, forteller Roaldsøy.

Mot slutten av nedstengningen fikk han også være med på noen treninger med A-laget.

Da spilte han blant annet med supertalentet Amad Diallo, som dro til Manchester United i januar.

– Vi kombinerte godt sammen. Han er en spiller etter min smak, sier Roaldsøy.

Drøbak-gutten var i siget. Han følte at han tok nivået også mot de eldre spillerne. Det var også det han fikk høre fra trenerne.

Derfor var det en nedtur da han på nyåret ble flyttet ned igjen på U17-laget. Det gikk ut over både humør og prestasjoner.

– Ting gikk ikke min vei. Jeg spilte dårlig, sier Roaldsøy.

Han var med på 2-8-tap mot Juventus. 2-5 mot SPAL.

– Jeg gikk rundt og var frustrert. Jeg tror ikke folk rundt meg merket det, men personlig tenkte jeg «hva er det som skjer med meg?» Det ble en del telefoner hjem til familien og agentene mine, forteller Roaldsøy.

Saken fortsetter etter annonsen.

Rundt mars-tider fikk han bekreftelsen på at ting ikke var helt som de skulle. Etter en trening ble han byttet ut i en treningskamp.

På vei inn i garderoben ble han stoppet av en av akademilederne.

– Han ga beskjed om at de ville snakke med meg om hva som skjer. Jeg ble sjokkert. Jeg hadde jo en følelse, men etter det tenkte jeg «er det der vi er? Det er så dårlig?»

Under en trening ble han innkalt til møte med blant andre akademisjefen Maurizio Constanzi.

De ville vite om det var noen spesiell grunn til at han ikke presterte som vanlig.

– De sa at «nå begynner serien snart, du er ikke hentet fra Norge for å være like god som de andre, du er her for å løfte laget». Jeg trengte å høre det. Det er jo sant, de har brukt penger på meg, sier Roaldsøy.

– Hvordan opplevde du å få en så direkte beskjed?

– De kødder ikke her. Spiller du dårlig, får du høre det. Men helt ærlig talt, så liker jeg det. Dette er ingen koseklubb. Vi er her for å spille profesjonell fotball.

DETTE ER «FOTBALLKOMETENE»: Historier om 37 talentfulle fotballspillere født mellom 2001 og 2004.

«Fotballkometene» er ikke en rangering, men et bredt, journalistisk utvalg av spillere som har gjort seg bemerket i inn- og utland – på klubb og landslag.

Hver spiller har fått en vurdering av sine «styrker» på fotballbanen. Disse er innhentet og redigert av VG etter samtaler med en rekke ulike fagpersoner.

Kilder brukt på fakta om spillerne: fotball.no , transfermarkt, soccerway, spillernes respektive klubber Vis mer

Møtet ser ut til å ha vekket ham. På de åtte første kampene av U17-sesongen har ingen på laget flere målpoeng enn Roaldsøy.

Seks mål og fire målgivende pasninger på åtte kamper.

Inkludert et fenomenalt langskudd.

– Det er digg. De har mast på meg om at jeg må skyte mer. Så da gjorde jeg det, gliser Alwande Roaldsøy.

Foto: Daniel Goetzhaber/Bildbyrån

Allerede nå kan abonnenter av VG+ lese om alle spillere fra alle årskull. 2001-, 2002-, 2003- og 2004-årgangen vil i tur og orden være tilgjengelig for ikke-abonnenter i kortere perioder. Etter 14. juni må du ha abonnement på VG+ for å lese om alle de 38 «fotballkometene».