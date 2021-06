OPTIMIST: Miika Koppinen var en nøkkelspiller for Tromsø i en årrekke. Nå gleder han seg til å følge Finland i EM. Foto: Terje Mortensen

Koppinen ser likheter mellom Finland og Island

Tidligere Tromsø-bauta Miika Koppinen og Viking-ving Peter Kopteff håper Finland kan overraske positivt i sitt første fotball-mesterskap.

Publisert: Nå nettopp

– Når du først har kommet til mesterskap, kan man overraske. De har spilt jevnt mot de fleste og har vunnet mot store lag. Så jeg håper og tror at vi kan overraske, sier Koppinen til VG.

Den 42 år gamle finnen spilt nesten 300 kamper for Tromsø. Han spilte 18 landskamper. Nå jobber han som general manager for Sulland Tromsø BMW og skal følge Finland som supporter.

DEBUT: Teemu Pukki og Finland er i EM for første gang. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

VGs EM-studio: Få siste nytt

Koppinen håper Finland kan kopiere den islandske EM-bragden fra 2016 da øynasjonen gikk til kvartfinale. På veien slo Island ut England.

– Det hadde vært morsomt og det er mange likheter. Island hadde heller ikke vært i mesterskap tidligere og tok mesterskapet med storm. Det var noe med kollektivet og det krigerske. Noe av det finnes i Finland også, sier Koppinen.

FINSK TRO: Peter Kopteff har troen på at Finland kan bite fra seg i EM. Foto: Håkon Vold

Han får støtte av en annen finsk, tidligere eliteserieprofil.

– Jeg tror de kan gjøre det bra. De har imponert i kvaliken. Det er veldig godt og sammensatt, sier Peter Kopteff, tidligere finsk landslagsspiller og Viking-profil.

– Tror Finland overraske som Island gjorde?

– Jeg håper jo det. Grunnen til at Island hadde suksess var nok litt på grunn av det samme som Finland. Du må ha litt flaks for å gå så langt som Island gjorde, men man vet aldri, svarer Kopteff.

I gruppespillet venter Danmark, Russland og Belgia.

– Det er kollektivet til Finland som står frem. Det er ingen verdensstjerner. Det er kollektivet og hardt arbeid, sier Koppinen.

les også Mancinis forvandling: – Italia er vakre å se på

– Hva tenker du om at Finland kom seg til EM, mens Norge ikke har vært i mesterskap siden 2000?

– Jeg vet ikke årsaken til det. Norge har bedre lag på papiret. Jeg tror det rett og slett er at det er så vanvittig søkelys på de norske stjernene og mesterskap. Det er ikke så intenst i Finland. Det kan hende underdog-stempelet har hjulpet Finland, svarer Koppinen.

De mest kjente navnene på laget er kanskje Bayer Leverkusen-keeper Lukas Hradecky, Rangers-midtbanespiller Glen Kamara og Norwich City-spissen Teemu Pukki.

Laget trenes av 47 år gamle Markku Kanerva. I Finland har han blitt hyllet for hvordan laget har utviklet samholdet.

les også Endelig skal Øyvind Alsaker kommentere live i utlandet igjen

– Vi hadde en såkalt gyllen generasjon (Sami Hyypia og Jari Litmanen på 90/2000-tallet). Som spiller var jeg skuffet over at vi aldri kvalifiserte oss til mesterskap. Men jeg er veldig privilegert og glad for å gjøre det som trener, sier Kanerva ifølge Washington Post.

Tradisjonelt har ikke fotball vært den største idretten i Finland.

– Hockey har alltid vært sport nummer en i Finland, men finnene følger med på de idrettene som gjør det bra. Fotballandslaget er veldig populært nå, sier Kopteff.