BLE ALDRI KAMP: Ole Gunnar Solskjær ble her fotografert søndag. Hans Manchester United skulle ha møtt Liverpool, men protester satte en stopper for dette. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Solskjær om protestene: − Over grensen

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær mener supporternes protest som stoppet kampen mot Liverpool gikk for langt.

Av Herman Folvik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– De har rett til å protestere fredfullt og det er en menneskerett å bli hørt, men når man går over grensen og bryter seg inn på banen og i garderoben, så er det en politisak og det er ikke hyggelig, sier Solskjær på en pressekonferanse ifølge TV 2.

Solskjær og Manchester United spiller torsdag andre semifinale i Europa League borte mot Roma. United vant 6–2 på eget gress og har halvannen fot i finalen.

Glazer-familien i Manchester United Glazer-familien kjøpte sine første aksjer i Manchester United i 2003 og overtok majoritetsandelen to år senere. Det skjedde gjennom et gjeldsfinansiert oppkjøp – et lån som familien betaler med klubbens inntekter.

I 2005 kjøpte de seg opp til eierandel på 98 prosent, men har siden redusert eierandelen og eier nå i underkant av 75 prosent av aksjene.

Klubben skal siden oppkjøpet ha betalt over 11 milliarder kroner i administrasjonsgebyr og utbytte direkte til familien.

Familien beskyldes for å investere for lite i klubben og er sjelden å se på klubbens kamper. Sist gang de kommuniserte med fansen var i et MUTV-intervju i 2005.

Både i 2005 og i 2010 var det store protester fra Manchester United-fansen mot Glazer-familien.

Brødrene Joel og Avram Glazer er delt styreledere i Manchester United. Vis mer

Men det de fleste lurte på var derimot Solskjærs tanker om søndagens protest fra Manchester United-fansen mot eierne Glazer-familien.

En rekke fans tok seg inn på Old Trafford søndag i forkant av den planlagte seriekampen mot erkerivalen Liverpool. Kampen ble utsatt og det er ikke kjent når den finner plass.

Demonstranter stoppet veiene og gjorde slik at Manchester Uniteds spillere ikke kom seg fra hotellet The Lowry og til Old Trafford.

Glazer-familien beskyldes for å investere for lite i klubben og er sjelden å se på klubbens kamper. Sist gang de kommuniserte med fansen var i et MUTV-intervju i 2005.

– Jeg har snakket med eierne og jeg har fått en personlig unnskyldning, og de har sagt unnskyld til fansen. Jeg vet det har startet kommunikasjon med flere enn meg. Det er en vanskelig posisjon for meg å være i, for jeg må fokusere på fotball. Jeg er sikker på at det vil kommuniseres bedre i fremtiden, sier Solskjær.

Super League *Prosjektet virket å være strandet etter at en rekke klubber har trukket seg. * Ligaen skulle vært kontrollert av grunnleggerklubbene, ikke av nasjonale eller internasjonale fotballforbund. * Den skulle hatt 15 faste medlemmer, mens 5 plasser per sesong skulle tildeles på grunnlag av oppnådde resultater foregående sesong. * 12 klubber sa ja til å være med: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham fra England, Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid fra Spania, Inter, Juventus og Milan fra Italia. *Etter store protester fra andre fotballklubber og supportere har de fleste av klubbene trukket seg. Vis mer

Siden Glazer-familien begynte å kjøpe seg opp i Manchester United i 2003 har det vært jevnlige protester fra fansen. Men aldri så kraftig som sist søndag.

Etter at Manchester United prøvde å bryte ut i en egen Super League med elleve andre europeiske topplag, har fansens misnøye bare vokst enda mer.

Også andre klubbers supportere har protestert mot sine eiere og lag, blant annet Arsenal-fansen.