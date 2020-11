Kommentar

Fem landslagsspillere smittet: Tid for ydmykhet

Av Leif Welhaven

Nå er totalt fire landslagsspillere rammet av corona. Foto: Stian Lysberg Solum

Det er voksent av Lise Klaveness å erkjenne at det ikke burde vært et så stort landslagstrykk med så mye smitte i Europa. Nå burde Norges Fotballforbund rette en unnskyldning til norske helsemyndigheter.

Etter at det ble kjent at fire (nå er det fem, red. anm.) norske landslagsspillere er rammet av coronaviruset, ser vi nå heldigvis en annen og mer ydmyk tone fra Norges Fotballforbund. Selv om elitedirektør Lise Klaveness helst burde gått lengre i å beklage at forbundet har vært på ville veier i en betent debatt, skal Klaveness ha ros for at hun i en krevende situasjon nå trekker frem de store linjene.

Et hovedproblem denne høsten er jo «mye vil ha mer»-holdningen i internasjonal fotball. Strekkes en strikk for langt, så ryker den på et eller annet tidspunkt.

Klubbfotballen har man stort sett evnet å gjennomføre trygt, men det er altså noe annet å skulle reise så mye på kryss og tvers i Europa som det landslagsopplegget innebærer. Denne problemstillingen var jo fremme i lyset allerede før samlingen. Når forbundet skal evaluere krisen de har stått i, bør det gås noen runder om hvorfor det gikk så lang tid å se det store bildet. Selv om det er mye fornuft i det Klaveness melder denne fredagen, hadde jo NFF kommet adskillig bedre ut om de hadde hevet blikket langt tidligere.

Nå kunne saken blitt langt verre, men heldigvis har vi ledere i landet som evner å tenke prinsipielt, og som setter helse foran at fotball må spilles uansett. Et logisk neste skritt for NFF hadde nå vært å rette en takk og en unnskyldning til helsemyndighetene, og ta lærdom i at det er en grunn til at eksperter på smittevern jobber med nettopp det.

Det er også mange fotballpersonligheter utenfor landslaget som nok kunne hatt godt av å tenke litt gjennom proporsjonene som har forsvunnet i et unødvendig betent ordskifte den siste uken.

Hvis det er én ting som nå er underbygget, så er det at karantenereglene ikke er noe myndighetene har funnet på for å være ekle. Ingen deler av denne diskusjonen handler om at noen hater fotball - den går ut på å prioritere hva som er viktigst i en ekstraordinær tid. Det blir også tydelig at UEFA-protokollen ikke gir den tryggheten det er forsøkt å fremstille det som.

Fotballforbundet brukte sist fredag som argument for å reise til Romania at alle andre enn Omar Elabdellaoui hadde testet negativt. Men helsemyndighetene var forbilledlig tydelige på at det ikke var særlig relevant, da det kan ta flere dager før covid-smitte gir utslag. Nå vet vi altså at både Markus Henriksen, Patrick Berg og Marius Lode er smittet av coronaviruset, og fredag ettermiddag ble det kjent at det samme gjelder Joshua King..

Utviklingen tydeliggjør også at det hadde vært undergraving av intensjonen med et regelverk vi alle må forholde oss til dersom landslaget hadde reist. Her er det kanskje aller størst grunn til selvransakelse i ettertid.

Men dessverre stopper ikke de aktuelle coronaproblemene med landslaget. Også landets mest ressurssterke klubb er i problemer, og det av en art som kan få ganske ugreie følger.

Rosenborg har brukt a-lagsspillere i treningskamper mot lag utenfor kohorten, der det attpåtil har vist seg at en spiller på Nardo testet positivt på corona. Smitten stammet ikke fra fotballen og oppstod senere, men det underbygger en skjørhet.

Uansett fremstår saken som et ganske tydelig brudd på fair play. Nå får vi aldri sikkert vite om dette var en bevisst omgåelse av coronaprinsippene eller om det skyldes uvitenhet og inkompetanse.

Men uansett kan det få direkte sportslige og dermed økonomiske konsekvenser. Når Rosenborg møter Brann i neste runde, er forskjellen på hvordan lagene har kunne forberedt seg en annen enn den skulle vært. Mens trønderne kjemper om medaljer er bergenserne utsatt til på tabellen. Da er en forskyvning i styrkeforholdet ingen liten sak, heller ikke for andre lag dette kan gi utslag for.

I motsatt ende vil jo Rosenborg rammes av at Markus Henriksen er ute, og i nord må det mildt sagt være bittert at sentrale spillere kan snytes for øyeblikket da seriegullet sikres.

Raseriet mot helsemyndiighetene har vært stort hos mange fotballhjerter de siste dagene. Nå er det på tide å innse at det var klokt at det flyet aldri tok av fra Gardermoen.

