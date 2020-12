La opp i tenårene – nå vil Emil (30) bli fotballproff

Etter en ti år lang pause fra fotball, bestemmer skolelæreren Emil (30) seg for å gjøre et siste forsøk på å bli profesjonell fotballspiller.

Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Emil Moberg Lundén var en gang en lovende fotballspiller, men den hurtige spissen mistet kjærligheten for spillet og la opp. Nå har kjærligheten kommet tilbake.

Guttedrømmen var å bli fotballproff. Kan han klare det nå, så sent i livet? Klubber som Barcelona og Manchester United er åpenbart utenfor rekkevidde. Moberg Lundén setter seg som mål å bli første europeer i Kenyas Premier League.

– Det er to hovedgrunner til det. For det første visste jeg ikke spesielt mye om Øst-Afrika, hverken historisk eller kulturelt. Vi har sett Vest-Afrikas suksesser i VM, med Kamerun, Nigeria, Ghana og Elfenbenskysten, men ingenting fra øst, sier Moberg Lundén.

– Det gjorde meg nysgjerrig og jeg ville undersøke hvorfor. Så forsto jeg at det spilles derbymatcher i Nairobi foran 30-40.000 syngende tilskuere og da følte jeg at det var et sted jeg ville spille. Dessuten ville jeg bli den første hvite spilleren i deres øverste liga, noe som også kjentes spennende.

I dokumentarfilmen ser vi at Moberg Lundén som tenåring var god nok til å bli tatt ut til å spille for et kretslag i en kamp mot Elfsborg, som blant andre hadde landslagskjempen Anders Svensson i laget.

– Jeg tok tunnel på ham. Jeg tror det var 3-4 av spillerne i det Elfsborg-laget som senere spilte for A-landslaget. Kampen endte 3-2 til Elfsborg, men vi ledet lenge 2-1 og jeg hadde scoret begge målene og spilt bra. Etter kampen ble jeg kåret til banens beste og de fleste Elfsborg-spillerne var grinete. Anders Svensson kalte meg «klovn» etter at jeg feiret en scoring med å klatre opp i et tre.

Tre måneder etter denne kampen, la Emil Moberg Lundén bort fotballskoene.

– Jeg opplevde stemningen i garderoben og på banen som slitsom og kjip ved flere tilfeller. For meg var fotball hovedsakelig en morsom lek, men et sted på veien sluttet jeg å elske spillet og ble mer interessert i å reise rundt i verden.

Han reiste blant annet til Lillehammer for å stå på ski og jobbe i restaurantbransjen, og fikk ikke med seg før senere at klubber i Allsvenskan og Superettan var interessert i ham.

– Men jeg angret aldri på at jeg ga meg. Innimellom har jeg selvsagt lurt på hvor god jeg kunne ha blitt, men i stedet for å tenke sånn, begynte jeg etter hvert mer å lure på hvor god jeg kan bli nå. Kan jeg spille foran 30.000 mennesker et sted i verden og by på en fin målfeiring?

Dokumentarfilmen «Pojkdrömmen» gir oss svaret.

Logg inn på VG+ for å se filmen her.

VG har kun rettigheter til å vise «Pojkdrömmen» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet.

Filmen er tillatt for alle aldersgrenser.