NØDLANDSLAG: De ble ikke levnet store sjanser, men leverte en heroisk innsats i Wien. Foto: ÖFB/Christopher Kelemen

VG-børsen: Nødlandslaget imponerte i Østerrike – Tronstad var Norges beste

WIEN/OSLO (VG) (Østerrike - Norge 1–1) Nødlandslaget traff perfekt på taktikken borte mot Østerrike, men mistet seieren på overtid.

Målsjanser: 7–6. Pause: 0–0. Tilskuere: 0 på Ernst Happel Stadion. Mål: 0–1 (61) Ghayas Zahid (Veton Berisha), 1–1 (90+4) Adrian Grbic (Marko Arnautovic). Gult kort: Ø: Stefan Ilsanker N: Mats Møller Dæhli, Julian Ryerson, Daniel Granli.Dommer: Benoît Bastien, Frankrike – 6 poeng

ANALYSEN

En kaotisk oppladning endte med at Norge stilte med et «nødlandslag» til kampen mot Østerrike. Det så imidlertid ut som alt annet enn det i den første omgangen, hvor Norge var det beste laget i Wien. Med en kolossal arbeidsinnsats gikk Norge respektløst til verks og skapte flere store muligheter, men klarte ikke å få ballen i mål før hvilen. Etter pause rystet Leif Gunnar Smeruds vikarer østerrikerne da Ghayas Zahid bredsidet innlegget fra Veton Berisha via Østerrike-keeper Pervan og i mål. Norge måtte score én gang til for å sikre gruppeseieren i Nations League, og på overtid glapp også 1–0-seieren. Østerrike utlignet til 1–1 nesten fire minutter på overtid.

NORGE (4–4–2):

Publisert: 18.11.20 kl. 22:39

