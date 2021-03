Solbakken om Qatar-markeringen: − Vi tror ikke alt er løst med dette

MARBELLA/OSLO (VG) Landslagstrener Ståle Solbakken fikk selv trykket opp flere alternative t-skjorter før onsdagens markering.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det var jeg som kontaktet det legendariske Hamar-firmaet Fabelaktiv, som har laget en del ting. Jeg sa hva jeg tenkte og spurte om han kunne finne noen ord og uttrykk, slik at jeg kunne konsentrere meg om fotballen. Da kom han med noen forslag, som jeg synes var okey. Så involverte jeg spillerne i det på mandag kveld. Vi hadde et møte og de fikk lov til å ytre seg og velge noen av t-skjortene som var trykket, sier Solbakken til VG under torsdagens pressekonferanse og bekrefter at det var flere t-skjorter som ikke ble tatt i bruk.

– Det er viktig for meg å si at vi har tatt et standpunkt fordi vi gjerne vil hjelpe. Vi ser at det har gitt gjenklang rundt omkring, men vi tror ikke at med dette så er alt løst og at vi har gjort vårt, sier han videre.

Solbakken er klar på at idrett og politikk henger tett sammen.

– Dette er jo også storpolitikk og det er derfor jeg sier at politikk og idrett, enten du vil det eller ikke, alltid vil høre sammen. Da er det ikke slik at det er det norske fotballandslaget alene som skal redde verden.

– Vi gjør det vi kan innenfor de rammene vi har. Vi mener de 20 månedene frem mot mesterskapet er en gyllen mulighet for FIFA til å lage et kjempetrykk på qatarske myndigheter. Det er nå det begynner å brenne og det er en grunn til at det er nå det kom opp, og ikke i 2011–12–13. Det er derfor vinden blåser mye hardere nå, men vi står fortsatt inne for at det er best å stå i det, sier Solbakken, som ikke utelukker ytterligere markeringer.

PÅ TRENINGSFELTET: Ståle Solbakken under torsdagens trening. Foto: Geir Olsen

I forkant av pressekonferansen ble det klart at det internasjonale fotballforbundet, FIFA, ikke ville opprette sak mot Norge etter markeringen.

Det bekreftet FIFA overfor både AP, Reuters og NRK.

MARKERING: Den norske innbytterbenken før start. Foto: JON NAZCA / X02457

– Jeg fikk med meg at store deler av fotballverdenen fikk det med seg. Det var litt det vi håpet og ønsket, at folk skulle få med seg budskapet vi kom med. Budskapet er noe vi alle kan stå inne for, så jeg synes det var en fin markering, sier Patrick Berg.

Om det kommer nye markeringer i fremtiden, svarer Berg følgende:

– Det må vi diskutere videre som gruppe. Det er ikke bestemt enda. Vi prøver å finne vår vei i dette og hvordan vi kan bruke vår stemme i dette. Nå er lyset på Qatar og da hvordan vi kan påvirke det på best mulig måte. Det må vi som gruppe og individer diskutere videre.

– Jeg tenker det kan være en fin start. Det var noe vi spillerne diskuterte og kom frem til at alle var komfortable med det. Jeg håper det er flere som kan melde seg på og at FIFA ser det, sier Alexander Sørloth.

Det norske landslaget markerte seg med to t-skjorter i forbindelse med onsdagens kamp mot Gibraltar. Til oppvarmingen kom laget ut med t-skjorter med påskriften «Respect on and off the pitch», mens de før nasjonalsangen hadde nye t-skjorter med påskriften «Human rights on and off the pitch».

Det hele var en varslet markering fra landslaget etter den pågående debatten rundt en boikott av fotball-VM i Qatar i 2022. Onsdagens kamp var den første i VM-kvalifiseringen.

Markeringen fikk stor oppmerksomhet i internasjonale medier: