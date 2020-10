STÅR FREM: Tom Harald Hagen blir hyllet etter at han åpnet opp om sin legning i et intervju. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Toppdommer åpnet opp om egen legning – mottar massiv støtte

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og en rekke fotballprofiler roser toppdommer Tom Harald Hagen, som fortalte om sin legning i et intervju med Glåmdalen mandag.

– Jeg føler det er viktig å ufarliggjøre, også det med at jeg er homofil. Jeg har levd sånn hele livet, for meg er det ikke noe jeg tenker over, fortalte dommeren til lokalavisen.

Nå mottar dommeren unison hyllest for åpenheten.

– Jeg vil applaudere det som fantastisk at Tom Harald deler sin historie og med det er med på å bane veien for mer toleranse og aksept for annerledeshet i idretten, sier kultur- og likestillingsminister, Abid Raja, til VG.

MINISTER: Abid Raja. Foto: Vidar Ruud

Talsmann for Norsk Supporterallianse, Gjert Moldestad, roser Hagen for at han tør å være seg selv. Moldestad er selv homofil og sitter også i idrettens og fotballens utvalg mot rasisme.

– Jeg tenker at på dem som er i skapet og som skal inn i fotballen i fremtiden, og de som er der i dag. De er viktig at de ser at det går greit, at det er trygt og at det fungerer. I kvinnefotballen er det ingen «big deal» – fordi noen har banet vei for andre. Så det at en kjent profil i Eliteserien forteller at han er homofil, det er kjempeflott, sier Moldestad.

les også Toppdommer Tom Harald Hagen: – Jeg er homofil

Freddy dos Santos jobber i Norsk Toppfotball og leder den nyoppstartede kampanjen #STOPP, som har fokus på rasisme og diskriminering. Den tidligere fotballspilleren sier at Hagens legning har vært delvis kjent i miljøet en stund, men at man trengte en positivt ladet sak etter de siste ukenes medieoppslag.

– Fotballen har jo de siste dagene og ukene fremstått litt bakstreversk i hva som har blitt sagt og uttalt. Det å få en sånn positiv sak er veldig hyggelig for oss som jobber med det. Som man nå ser overalt, og som man egentlig bare skulle forvente, får han unison støtte i alle sosiale medier. Sånn burde det også være på arenaer og overalt. Det var bare fint, sier dos Santos.

Homofili er fremdeles et tabu i fotballen, og ingen norske mannlige spillere på toppnivå har stått frem som homofil.

– Man har jo ofte sagt at det å være den første vil gjøre at man blir en gallionsfigur og bare definert som «han homofile». Det han har gjort er kjempebra, også håper jeg at han får leve sitt liv helt vanlig og normalt. Akkurat nå blir det en stor og fin nyhetssak, men jeg håper det normaliserer seg. Han er Tom Harald Hagen fortsatt og den samme gode dommeren han har vært før, sier dos Santos.

les også Fotballtreneren sto frem som homofil – ble hyllet av spillerne

Raja sier at ingen fortjener å bli offer for diskriminering og er bekymret for de langsiktige konsekvensene om fotballen ikke klarer å ta fatt i problemet.

– Jeg er bekymret for at skeive ikke våger være åpne om sin legning, og jeg er dypt bekymret for barn og unge som ikke fortsetter med sin idrettslyst på grunn av sjargong og ordbruk som kan være sterkt nedsettende mot skeive, sier ministeren.

#STOPP-kampanjen ble startet etter at Kristiansund-spiller Amahl Pellegrino ble utsatt for rasistisk hets etter en bortekamp mot Aalesunds FK. Helgen etter var det Vålerengas Ousmane Camara kalt «apekatt» av en vakt på stadion i Sandefjord. Under helgens runde dukket det opp nok en rasismesak i Kristiansand.

les også Harder etterlyser mer åpenhet rundt homofili i fotballen: – Kulturen er utdatert

Hagen dømte den omstridte kampen hvor Kristiansund-spiller Flamur Kastrati kalte Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo «jævla soper». Spilleren la seg paddeflat og ba om unnskyldning i et intervju med VG.

– Det skal være lov å gjøre feil, men det modig er å innse sin feilene, beklage og endre atferd. Jeg håper vi får bukt med negativt ladet ordbruk i idretten. Skjellsord av all art, de som spiller på skeive, kvinner, fargede, religiøse med mer skal vi ikke ha noe toleranse overfor, slår Raja fast.

– Vi vet at slik ordbruk av voksne det forplanter seg. Barn gjentar ordbruken. Og ingen skeive, kvinner, fargede skal måtte tåle og høre nedsettende betegnelser om seg, fortsetter han.

Moldestad mener Kastrati burde sette seg bedre inn i ord han bruker.

– Jeg tenker det er to gode tommelfingerregler. Nummer én er ikke bruk ord og uttrykk du ikke vet hva betyr. Og to – om du hører noen si noe må du gi beskjed. Kastrati er en voksen mann og han burde ha satt seg inn i de uttrykkene han bruker og de som er rundt ham i fotballen og på trening burde fortalt ham det for lengst, mener han.

