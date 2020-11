Kommentar

Corona sprer seg i fotballen: Den falske tryggheten

Av Leif Welhaven

FIKK PÅVIST SMITTE ETTER KAMPEN: Domagoj Vida (t.v.) og Tyrkias Mert Cetin i aksjon på Vodafone Park i Istanbul onsdag kveld. Foto: AA/ABACA

Dette bildet sier mer enn tusen ord. Det er ikke fullt så coronatrygt å spille fotball som det pengesultne ledere forsøker å fremstille det som.

Ta en grundig kikk på hvordan Kroatias Domagoj Vida henger over skulderen til Tyrkias Mert Cetin, og tenk over hvor langt unna dette er «enmeter’n».

Dette skjedde i en treningskamp onsdag kveld, på et tidspunkt der Europa flammer opp i rødt, og kampen mot coronaviruset står og vipper i en andre bølge.

Cetin har sikkert folk han er glad i, kanskje har han noen nær seg i en risikogruppe. Men det 23-åringen fra Ankara utsettes for her, er en helt unødvendig fare for å bli smittet med covid-19.

Motstanderen i duellen var nemlig smittet av corona mens han spilte første omgang av en helt uviktig landskamp. Ifølge opplysninger fra det kroatiske forbundet ble det medisinske apparatet klar over en mulig positiv test mot slutten av pausen. Han ble da holdt isolert frem til midnatt, da den endelige beskjeden om en positiv test kom. Men da hadde altså Kroatias kaptein allerede spilt en omgang med smitte i kroppen, med påfølgende fare for å spre det til Cetin og andre som var i aksjon.

Dette eksempelet dukker opp i en tid der både UEFA og nasjonale forbund legitimerer et tett kampprogram og en utstrakt reisevirksomhet for landslagsspillere med at «protokollen» gjør det hele så trygt. Men hvor skånet er den rullende internasjonale fotballen egentlig mot viruset?

På den ene siden er det korrekt at protokollen er streng, og at det i veldig mange tilfeller har gått bra å avvikle landskamper midt i en pandemi. Men Vida-saken gjør jo at man kan undre seg over hvor vanntett det hele egentlig er?

Forkjemperne for å spille i vei blir i overkant selvsentrerte når man så konsekvent lukker øre og øyne for vektige argumenter som taler mot å kjøre på med et fullt landslagsprogram akkurat nå. Den norske kampen mot Israel ble avlyst da helsemyndighetene prisverdig nok kom på banen, men Europa rundt ble det sendt ut en uansvarlig signaleffekt gjennom at 19 privatkamper ble avviklet på samme kveld.

Nå ser vi dessuten en tiltagende strid mellom klubber og forbund om hvorvidt landskamper er nødvendige under rådende omstendigheter. Wolverhamptons Nuna Espiríto Santo og Liverpools Jürgen Klopp er blant managerne som har uttrykt bekymring, og trolig kommer slike stemmer bare til å tilta i styrke fremover.

Det skyldes delvis skaderisiko på grunn av programmet, delvis den ekstra smittefaren. Det er jo tross alt enklere å holde kontroll overfor en gruppe som har hverdagen samlet i klubb, enn reisebonanzaen som utløses av at spillere og støtteapparat skal slutte seg til sine landslag.

Nå blir det dessverre tydeligere og tydeligere at internasjonal fotball er alt annet enn immun mot covid-19. Uansett hvordan hver enkelt fikk smitten i kroppen, begynner listen over rammede og påvirkede å bli urovekkende.

Østerrike har tre spillere med landslagsnekt før Norge-kampen. Danske Robert Skov og en leder ble sendt hjem før Sverige-kampen, der de manglet en bråte med spillere, mens motstanderens landslagssjef Janne Andersson var ute med corona. Den danske nedslaktingen av mink ga for øvrig Premier League-klubbene hjemmel til å gi sine reisenekt til den kampen. Tidligere har blant andre Cristiano Ronaldo fått vite om coronapositivitet mens han var med landslaget, og Israels tropp var altså rammet da kampen mot Norge ble avlyst.

Fortsatt er det for tidlig å si noe om hvilke effekter det vil få at så mange landslag reiser hit og dit i denne runden, både for virussituasjonen og hva gjelder konsekvenser for klubbene.

Men det er uansett grunn til å stille flere og flere kritiske spørsmål om hvordan fotballtoppene prioriterer. Det forteller bildet av Vida og Cetin alt om...

Publisert: 12.11.20 kl. 12:55