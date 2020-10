«Utskjelte» RBK-spillere i hovedrollene mot Sarpsborg: − Han gikk over grensen

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Rosenborg 1–2) Dino Islamović (26) fikk mye pepper i sommer og Pa Konate (26) ble stemplet som et dårlig kjøp. Søndag avgjorde de mot Sarpsborg.

Islamović satte inn straffesparket til 1–0 tidlig i 1. omgang, og Konate økte til 2–0 på en utsøkt avslutning etter Emil Konradsen Ceides like vakre pasning.

Det betyr at Dino Islamović nå har åtte mål på de siste ni kampene - og ni totalt i ligaen.

Eurosport-ekspert Joachim Jonsson slaktet Rosenborgs signering av Pa Konate og fastslo da ble kjent at «det ødela hele kvelden min».

Etter at Konate hadde gjort en god 1. omgang og scoret mot Sarpsborg, ble det derfor en liten twitter-utveksling mellom Jonsson og Rosenborg søndag kveld - med dette stikket fra trønderne til eksperten:

– Det var godt å få det første målet for Rosenborg. Jeg kan bare vise på banen hver dag at jeg hører hjemme her. Det spiller ingen rolle for meg, sier Konate til VG om Jonsson-kritikken.

– Alle får si hva de vil, men jeg synes Jonsson gikk over grensen. Det er nesten voksenmobbing. Du trenger ikke henge ut folk for å få oppmerksomhet, sier Dino Islamovic til VG.

JUBELGUTTER: Dino Islamovic løfter Pa Konate etter scoringen i Sarpsborg. Spiller nummer 35 er Emil Konradsen Ceide, som spilte fram til målet. Foto: Christoffer Andersen

Straffesparket til 1–0 kom etter at Tore Reginiussen gikk i bakken i kamp med Ole Jørgen Halvorsen i forbindelse med en Rosenborg-corner. Ifølge videobildene virket det som dommer Rohit Saggi gjorde rett. Men Halvorsen var ikke fornøyd:

– Jeg føler at jeg står rolig. Han dytter og holder på - og hiver seg ned, sa Halvorsen i et pauseintervju med Dplay.

– Jeg er ikke så misfornøyd med selve spillet, men så slipper vi til et slikt straffedspark, sa Sarpborg-trener Mikael Stahre.

Rosenborg har nå fire seirer og to uavgjorte kamper etter at Åge Hareide overtok.

– Vi må bare være stabile og være i balanse. Sarpsborg må opp i banen, og da må vi være smarte, sa Rosenborg-treneren i pausen.

Men Sarpsborg reduserte etter 25 minutters spill. Det var innbytteren Anton Salétros som la inn, Mohamed Ofkir traff ikke ballen - men det gjorde derimot Jonathan Lindseth. 1–2 på Sarpsborg stadion.

Vertene jaktet utligning, men Rosenborg slapp ikke til noen store sjanser på slutten.

– Vi fører spillet i 90 minutter, så dette er irriterende, fastslo Jørgen Horn, som ble skadet - men likevel måtte fullføre matchen.

– Sarpsborg kastet fram mange folk. Vi får gedigne muligheter på kontringer, men det hadde vært surt om de hadde fått en utligning på slutten, sa Åge Hareide til VG.

– En solid bortekamp, men vi vil helst se bedre ut, mente Pål André Helland.

Han slapp til fra start for første gang på to måneder.

– Jeg håper det holder neste gang også, men det er tøff konkurransene om plassene. Det er sånn vi skal ha det i Rosenborg.

Den dårlige nyheten med RBK-øyne denne søndagskvelden var at Tore Reginiussen pådro seg et overtråkk. Per Ciljan Skjelbred ble skadet på trening torsdag og var ikke med til det gamle Østfold.

På de ti siste kampene har Rosenborg nå 24 poeng. RBKs siste serietap kom mot Odd 2. august.

Rosenborg gikk på poengtap i Olavsbyen både i 2018 (1–0-tap) og i 2019 (1–1) - men kunne denne gang dra fra Sarpsborg med full pott.

Sarpsborg gikk på sitt andre strake nederlag etter at det ble tap i Haugesund sist. Og som en sarpe-tilhenger sa det på vei ut:

– Det var verre at Fredrikstad rykket opp ...

Publisert: 25.10.20 kl. 19:53

