2001 08 Mathias Kjølø: − EKSTREMT SJELDENT

Som liten var Mathias Kjølø (19) aldri den raskeste, største eller mest tekniske spilleren. Nå får han folk i storklubben PSV til å sperre opp øynene.

Publisert: Nå nettopp

Det skyldes Kjøløs GPS-målinger av såkalte høyintensitetsløp for PSV Jong, klubbens annetlag, denne sesongen. 19-åringen er i en klasse for seg selv, bekrefter rekrutteringssjef Rini de Groot: «Han scorer høyest hver eneste gang.»

– Det er ekstremt sjelden på dette nivået. Jeg kan ikke si for mye om det, for dette er konfidensielle opplysninger, men min vurdering er at det er eksepsjonelt. Det er ikke mer å si, de Groot.

VG har fått tilgang til datamateriale som viser nordmannens oppsiktsvekkende resultater:

I en kamp borte mot SC Cambuur den 22. januar la den unge midtbanespilleren ned 12,77 km. Lagkameraten som løp nest mest, avsluttet med 11,14 km.

I enkelte kamper har Kjølø løpt hele 13,4 km.

Til sammenligning slo Bayern München-stjernen Joshua Kimmich rekord i Bundesliga da han la ned 13,73 km mot Borussia Dortmund i mai 2020.

Men det er ikke det mest imponerende: Kjølø leverte 4,58 km i såkalt «høyintensitetsdistanse», som måler hvor langt man løper over et visst antall km/t.

Nærmeste lagkamerat leverte 3,19 km på samme parameter.

Snittet for en midtbanespiller på PSVs A-lag, som ligger på annenplass i Eredivisie, ligger mellom 2,73 og 3,27 km.

Og denne kampen var ikke engang Kjøløs toppnotering for sesongen:

Ved to anledninger har han lagt ned 4,8 km i slike løp.

De Groot understreker at Kjølø, selv om han har tatt steg, må bli flinkere til å bruke løpingen riktigere slik at han leverer flere mål og målgivende pasninger.

Denne sesongen har det blitt fire scoringer og én assist – og debut for A-laget. Han spilte 30 kamper i Nederlands nest øverste divisjon.

– Mathias er ikke «flashy», men han er så stabil i alt han gjør. Når du ser ham første gang, tenker du ikke «wow, han er veldig god», men over tid leverer han stabilt gang på gang, sier De Groot.

Han finsiktet Kjølø da han var Kjelsås-spiller og hentet ham til talentfabrikken PSV etter bare et halvt år i Vålerenga.

Saken fortsetter etter annonsen.

At Kjølø som 19-åring skulle stå ved portene til A-laget hos en toppklubb som PSV, var aldri gitt: Han var ikke den som skilte seg mest ut på sone- og kretslag, selv om han var den 2001-spilleren i Oslo med flest kretskamper.

Han var ikke med det første landslagsåret (G15), fikk tre kamper fra start for G16-landslaget i 2017, tre for G17 i 2018, før han etablerte seg som fast nøkkelspiller på G18-landslaget i 2019.

Landslagstrenere VG har snakket med, omtaler han som en av spillerne som har tatt størst steg de siste årene.

Hvordan han forklarer det selv? Hardt og målrettet arbeid med de aller enkleste tingene; basisferdigheter som enkle pasninger og grunnleggende teknikk. I tillegg til fotballforståelse og en evne til å pushe grenser.

– Som liten lærte jeg at når man jobber hardt over tid, så kommer resultatene. Det vil være mitt råd til unge spillere: Suksess kommer ikke over natten, sier Mathias Kjølø til VG.

DETTE ER «FOTBALLKOMETENE»: Historier om 37 talentfulle fotballspillere født mellom 2001 og 2004.

«Fotballkometene» er ikke en rangering, men et bredt, journalistisk utvalg av spillere som har gjort seg bemerket i inn- og utland – på klubb og landslag.

Hver spiller har fått en vurdering av sine «styrker» på fotballbanen. Disse er innhentet og redigert av VG etter samtaler med en rekke ulike fagpersoner.

Kilder brukt på fakta om spillerne: fotball.no , transfermarkt, soccerway, spillernes respektive klubber Vis mer

Kjølø er et treningsprodukt, et eksempel på at hardt arbeid ofte kan trumfe talent. Men ifølge treneren som kjenner ham best, Eivind Kampen i Kjelsås, har Kjølø tvert imot et talent av de helt sjeldne.

Han forteller om sine erfaringer etter å ha ledet morgentreninger med Kjølø i fire år:

– Det var rene basisøkter hvor du gjorde ganske enkle ting, men med mange repetisjoner. Og han var helt feilfri.

Mathias og pappa Mike Kjølø, tidligere Stabæk-spiller.

Ifølge Kampen kunne Kjølø gjennomføre en times trening med konstante ballberøringer uten å gjøre en eneste feil.

– Absolutt alle kan gjennomføre en øvelse vellykket, men å gjøre det hver eneste morgen i fire år, sier noe om evnene du har mentalt til å være forberedt og til stede i øyeblikket. Det slurves ikke med en eneste økt. Det er et sjeldent talent som jeg aldri har sett så ekstremt som hos Mathias.

Han har en helt unik kombinasjon av ærgjerrighet og ydmykhet, sier Kampen.

Allerede nå kan abonnenter av VG+ lese om alle spillere fra alle årskull. 2001-, 2002-, 2003- og 2004-årgangen vil i tur og orden være tilgjengelig for ikke-abonnenter i kortere perioder. Etter 14. juni må du ha abonnement på VG+ for å lese om alle de 37 «fotballkometene».

Foto: Pro Shots Photo Agency / SipaUSA / NTB, Fredrik Hagen / NTB