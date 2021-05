FIASKOSTART: Kåre Ingebrigtsens Brann har seks strake tap i årets sesong. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Branns fiaskostart: − Jeg tror de rykker ned

Brann har tatt null poeng på seks kamper. Hjemmekampen mot Strømsgodset søndag kan bli Kåre Ingebrigtsens skjebnekamp.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg vet ikke. Jeg er glad for at jeg ikke sitter i det styret og skal bestemme hva som skal skje, svarer Bergensavisen-kommentator Tormod Bergersen på spørsmål om han tror Ingebrigtsen vil få sparken om de ikke tar poeng mot Godset.

Bergensklubben ligger helt nederst på tabellen, som det eneste laget i Eliteserien som ikke har klart å ta poeng denne sesongen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Uansett hva som skjer mot Godset, så må de begynne å planlegge for et liv i 1. divisjon. Det er tidlig å si, men historien viser at den trenden de er inne i nå er vanskelig å snu. Selvfølgelig kan de fortsatt klare å beholde plassen, men de må begynne å tenke første divisjon og at det faktisk kan skje, sier Bergersen og konkluderer:

– Jeg tror de rykker ned.

les også Krisen komplett i Brann etter ny smell mot Stabæk

Bergens Tidende-kommentator Anders Pamer mener at det ikke bare er Ingebrigtsen som må ta skylden for klubbens fiaskostart:

– Jeg synes Kåre er litt unnskyldt siden han er bedt om å sette sammen et yngre lag. Så kanskje klubben skal ta ansvaret nå. Skylden må deles mellom Ingebrigtsen, daglig leder Vibeke Johannesen og styret.

– Men hvis de fortsetter å tape, ser jeg for meg at noe må skje. Jeg mener ikke nødvendigvis at de kommer til å sparke Kåre, men jeg tror at ledelsen prøver å finne ut hvordan de skal løse situasjonen.

les også 23-åring mulig redningsmann for Brann: – En åpenbaring

BT-kommentatoren trekker frem at det er tidenes nest dårligste start på en sesong i den øverste divisjonen i Norge.

– At de skulle tape de fem første kampene, tror jeg enkelte så på som en liten sannsynlighet, inkludert meg selv, sier han. Brann åpnet mot Viking, Vålerenga, Molde, Rosenborg og Bodø/Glimt, før Stabæk ventet i den sjette kampen.

– Men at de skulle tape de seks første, tror jeg ingen hadde sett for seg. Jeg tror det er en del bergensere som er litt tomme for ord, sier Pamer.

– Hva tror du kommer til å skje dersom de ikke tar poeng mot Strømsgodset?

– Jeg håper de slipper å ta stilling til det, og at de vinner en fotballkamp. Jeg synes ikke at de er så dårlige at de skulle stått med null poeng.