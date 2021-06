Lillebror Kitolano med nydelig scoring da tre brødre spilte samtidig

(Odd – Tromsø 3–0) For første gang siden 1999 var tre brødre på banen samtidig i en eliteseriekamp. Da tok yngstemann Joshua Kitolano (19) frem en drømmescoring, og sammen med tomålsscorer Mushaga Bakenga (28) stjal han showet.

I august 1999 spilte Arild og Ørjan Berg for Bodø/Glimt mot broder Runar, som da var i Rosenborg.

Nesten 22 år senere sto brødrene Kitolano for den samme bragden. Joshua og John (21) startet for Odd, mens storebror Eric (23) ble byttet inn for Tromsø i pausen.

Da ledet Odd 1–0 etter en sjansefattig omgang der Bakenga scoret fra kloss hold inne i feltet etter pasning fra Sander Svendsen.

DRØMMESCORING: Joshua Kitolano jubler etter at han har banket ballen i krysset og sørget for 2–0-scoringen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Med tre brødre på banen fant altså lillebror Joshua frem godsakene fra familieskuffen i 54. minutt. Han fikk ballen på egen banehalvdel, satte fart mot Tromsø-målet, dro seg fri fra storebror Eric og banket til fra over 20 meter.

Ballen føk opp i hjørnet til høyre for Tromsø-keeper Jacob Karlstrøm. En fantastisk prestasjon, og nydelig timing for å score sitt første mål for sesongen.

I det 77. minutt ordnet Bakenga 3–0 med sin andre scoring for kvelden, og hans åttende totalt i Eliteserien denne sesongen. Bakenga scoret tre mål borte mot Brann for fire dager siden, og 28-åringen er i kanonform.

– Vi scorer noen fantastiske mål og vinner fortjent. Det er noen ville mål og kjempemoro, sa Odd-trener Jan Frode Nornes til Discovery.

– Jeg har sagt til Joshua i noen år nå at han skal tørre å skyte mer. Det håper jeg han fortsetter med. Han har mål i seg og det er det lille han trenger for å ta steget og bli en internasjonal spiller, la Nornes til og roste tomålsscorer Bakenga voldsomt:

– Det han leverer for oss nå er helt unikt. Han driver med egen idrett om dagen, og vi er veldig glade for at han spiller her.

– Vi klarer ikke å håndtere det Odd kommer med. Det er skuffende at vi ikke er bedre forberedt på det som kommer. Det var vondt. Totalen her var ikke bra. Det var årsverste, dessverre, oppsummerte TIL-trener Gaute Helstrup til Discovery.

– Jeg prøver å stenge av så han ikke får vridd over der det er mye rom. Så fortsetter han å føre og får drømmetreff. Det der får han ikke igjen for å si det sånn, sa Eric Kitolano til Discovery om lillebror Joshuas scoring.