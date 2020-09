FORSONING: Rune Soltvedt og Gilbert Koomson har fått mye negativ oppmerksomhet den siste tiden. Torsdag var det bedre stemning mellom de to. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Soltvedt om Koomson-bråket: – Kunne tenkt meg 15 runder i en boksering

BERGEN (VG) Gilbert Koomson har ønsket seg vekk fra Brann, noe som har ført til uenigheter og bråk mellom ham og klubben. Nå har partene forsonet seg, selv om han fortsatt ønsker seg bort.

Oppdatert nå nettopp

– Det har vært tøft og deprimerende. Jeg tenkte interessen var bra, og jeg trodde dette ville være et nytt steg videre for meg. Men det burde ikke ha skjedd på denne måten, sier Gilbert Koomson.

VG møter Brann-spilleren etter en økt torsdag formiddag på Brann Stadion. 26-åringen har selv ikke deltatt på fellesøkten, men trent for seg selv.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Den siste tiden har det vært skrevet mye om spilleren og det skal ha vært interesse fra mer enn en tyrkisk klubb. Han har vært klar på at han ønsker å forlate Brann dersom det byr seg muligheter i utlandet. Da han følte seg motarbeidet valgte han å ikke møte på trening. Da bygget det seg opp frustrajon i begge leirer.

Onsdag kveld publiserte også Bergens Tidende et skjermbilde av en samtale mellom Koomson og Branns sportslige leder Rune Soltvedt. Der kom det frem at vingen mente at klubben ødela for ham. Han skrev at han ikke ville møte på hverken trening eller kamp.

– Det er min feil

Koomson forteller at det boblet over for ham. Han gjorde ting han angrer sterkt på i dag.

– Jeg satt i nesten 4–5 timer i går sammen med Rune. Det var tungt i går. Vi ble enige om å glemme alt, og vi ble også enig om at jeg skulle møte lagkameratene. Det er min feil, og jeg er lei meg for det, sier Koomson.

Soltvedt forteller at det hele startet for en stund tilbake. Han mottok et bud ut av det blå, som han beskriver som altfor lavt. Det skal være ha bidratt til uroen.

VENNER IGJEN: Branns toppscorer Gilbert Koomson gir sportssjef Rune Soltvedt knoken som et tegn på at de er godt forsonet. Foto: Hallgeir Vågenes

– Jeg nevnte det ikke engang til Gilbert. Jeg har beklaget det til ham, men det var urealistisk. Det er spesielt når det er flere klubber involvert, og det er en annen kultur i Tyrkia. Det er så mange agenter og styr. Det er som å sitte med 51 kort i bridge – det går aldri opp, sier Soltvedt.

Han sier at Brann har vært villig til å selge Koomson, noe spilleren selv har forstått. Kravet til Soltvedt har imidlertid vært på at det må være godt nok for Brann økonomisk sett.

Utfordrende situasjon

Etter å ha kommet til enighet sammen på onsdag denne uken, så eksploderte det. Da kom samtalen mellom de to på trykk i Bergens Tidende. Soltvedt sier han måtte telle til ti for å roe seg.

– Man vet jo at folk uttrykker seg annerledes når det er mye følelser i sving. Det toppet seg på mange måter i går da denne tekstmeldingen ble kjent. Da kjente jeg at jeg kunne tenkt meg 15 runder i en boksering med han. Akkurat da kjente jeg på at dette er noe man ikke gjør, sier sportssjefen og legger til:

– Jeg var så forbannet at jeg knapt kan huske å ha vært så forbannet på veldig lenge. Men så fikk vi snakket om det, og jeg sa til Gilbert at dette var uakseptabelt.

VISER FREM MELDINGEN: Gilbert Koomson viser frem sms-en han sendte til Rune Soltvedt. Han angrer på at den ble sendt nå. Foto: Hallgeir Vågenes

Men etter hvert forsto han at Koomson hadde prøvd å hindre at bildet ble delt, noe VG også har fått innsyn igjennom tekstmeldinger på spillerens mobiltelefon.

– Nå vil jeg rette opp i feilene mine. Spillerne, trenerne og klubben har akseptert unnskyldningen. Jeg gråt på telefonen i går, og Rune sa at han skulle hjelpe meg. En slik sympati har jeg aldri opplevd tidligere. Hvordan de tok det er jeg evig takknemlig for. Nå må jeg rette en unnskyldning til supporterne. Jeg var dum og har gjort feil, sier kantspilleren.

Jobber for et salg

Både spilleren og treneren er imidlertid klare på at et salg fortsatt er aktuelt. Avtalen må fortsatt være gunstig nok for Brann for at de skal kunne godta en slik avtale, og det er noe Koomson nå forstår godt.

– Om det kommer et tilbud som kan gjøre at jeg kan ta et nytt steg i karrieren, så vil jeg gjøre det. Men det kan ikke skje på denne måten, sier 26-åringen.

– Det er spillere her som elsker å spille for Brann, det er supportere som virkelig bryr seg og det er en klubb som har gått i arv av folk i generasjoner som har dette i bergensblodet. Det viktigste for meg var at han viste oppriktig at han var lei seg og angret på det han hadde gjort. Og det gjorde han, forteller Soltvedt og legger til:

– I dag er det andre gang jeg har sett han smile på en uke. Det har vært spesielt.

Soltvedt forteller at det er klubber der ute som er interesserte, og at det nødvendigvis ikke kan ta for lang tid før et salg er reelt.

Publisert: 24.09.20 kl. 16:45 Oppdatert: 24.09.20 kl. 16:59

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 18 16 2 0 65 – 20 45 50 2 Molde 18 11 1 6 46 – 22 24 34 3 Odd 18 11 1 6 32 – 24 8 34 4 Rosenborg 18 9 5 4 34 – 19 15 32 5 Vålerenga 18 9 5 4 29 – 24 5 32 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk