GULLGLAD: Jürgen Klopp under trofe-presentasjonen på Anfield den 22. juli 2020. Foto: Paul Ellis / PA Wire

Liverpool-sjef Klopp: Vi kan ikke plutselig gjøre det samme som Chelsea

Her er VGs oddstips!

Det er i et intervju BBC Radio Liverpool-manageren kommer med sine betraktninger før helgens ligastart.

– Klubber er i forskjellige situasjoner, og vi har en masse usikkerhet i verden. For noen klubber virker det mindre viktig, hvor usikker fremtiden er, fordi de er eid av land og oligarker. Det er sannheten, sier Klopp til BBC.

Fredag kan du vinne 222 millioner kroner i Eurojackpot! Her kan du spille!

Roman Abramovitsj’ Chelsea har hentet hele seks nye spillere - Timo Werner fra RB Leipzig, Hakim Ziyech fra Ajax, Kai Havertz fra Bayer Levekusen, Ben Chilwell fra Leicester, samt herrene Thiago Silva og Malang Sarr som bosmanspillere.

Jürgen Klopp fastslår at Liverpool ikke kan endre strategi over natten og plutselig gjøre storhandel, som Chelsea har gjort i dette overgangsvinduet.

Nå nettopp

les også England-duo sendes hjem etter angivelig damebesøk

– Vi er en annen type klubb. Vi nådde Champions League-finalen for to siden, vi vant den året etter og vi vant Premier League sist sesong, fordi vi er den klubben som vi er.

– Det er ikke bare å endre oss over natten, og si at «nå vil vi oppføre oss som Chelsea».

Klopp er også usikker på om det er den riktige måten å komme videre på:

– Det kan selvfølgelig være en fordel for dem, men da må de få spillerne til å fungere sammen raskt. Det er ikke bare å hente inn de 11 beste spillerne i verden og tro at de uken etter skal spille den beste fotballen som er vist.

les også Timo Werner: Chelsea vil ta opp kampen med Liverpool og City

– Vi vil alltid jobbe for å forbedre oss. Det er ulike måter å gjøre det på. Det handler om å forbedre de tingene man er dårlig på.

Litt oppgitt sier tyskeren:

– Sånn er fotball. Ingen vil snakke om trening, men bare om transfers.

Liverpool har hentet greske Kostas Tsimikas, men ellers har klubben ikke rørt på seg på overgangsfronten.

Fredag kan du teste vinnerlykken i Eurojackpot! Spill her!

Klopp utelukker ikke flere innkjøp, men sier:

– Det er så mange rykter i avisene. Jeg ser spillere linket til andre klubber og tenker «virkelig, skal de kjøpe ham?», og så ser jeg hvem vi skal kjøpe ... Der som det er like sant som de andre «nyhetene», så skjønner jeg ikke hvorfor jeg leser det.

les også Premier League kansellerer kinesisk milliardavtale

VG-tips: Hjemmeseier med handikap

For en herlig Premier League-åpningsdag lørdag kan bli med blant annet denne godbiten.

Liverpool vant ligaen så fortjent i sommer med 18 poengs forsprang til toer Manchester City. Særlig hjemmeformen stod ut: 18-0-1 og 52-16 i målforskjell. Ja, faktisk har ikke Liverpool tapt en ligakamp hjemme siden 23. april 2017! Nå skal den gode formen fra i fjor gjenskapes.

Og vi tror de har de nødvendige verktøy til å klare det. Med så mange spillere og en manager i verdensklasse.

Leeds United er endelig tilbake toppdivisjonen etter et opphold på 16 år. Vi er spente på hvordan manager Mareclo Bielsas energikrevende fotball står seg i Premier League. Kommer de for eksempel til ha å like mye ballbesittelse mot kremen av engelsk fotball - som de hadde i Championship? Naivitet straffes som kjent brutalt i PL - og særlig på Anfield.

Vårt forslag er hjemmeseier med 0–1-handikap til 1,77 i odds. Spillestopp er lørdag kl. 18.25 og TV2 Sport Premium viser kampen.e

Publisert: 10.09.20 kl. 22:01

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Premier League S V U T M P 1 Arsenal 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Aston Villa 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brighton & Hove Albion 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Burnley 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Chelsea 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League