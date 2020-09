FORLATER BODØ: Jens Petter Hauge i oppgjøret mot Vålerenga, etter sin egen straffemiss. Ulrik Saltnes til høyre. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hauge får Zlatan Ibrahimovic som læremester: – Han skal få kjørt seg

Steinar Nilsen (48) var forrige nordmann som dro direkte fra Nord-Norge til et eventyraktig liv i AC Milan. Han tror Jens Petter Hauge (20) vil få seg noen aha-opplevelser.

Tirsdag er Hauge på vei til Italia for å bli Milan-spiller og rekkekamerat med Zlatan Ibrahimovic (snart 39).

– Han skal få kjørt seg, fleiper André Bergdølmo om hvordan det blir for Hauge å trene og spille med svensken.

Bergdølmo spilte sammen med en ung Ibrahimovic i Ajax, fra 2001 til 2003.

– Neida, det blir nok veldig gøy. Zlatan er en fantastisk fyr som er flink til å ta seg av alle på laget. Det blir moro, mener den gamle backen.

– Faglig er det vel kanskje også noe å lære av Zlatan?

– Det vil han gjøre av alle i Milan. Når du er for god for Bodø/Glimt, er det riktig å ta steget ut i verden. Der får du lagkamerater som kan løfte deg til nye høyder. Zlatan er en som kan gi noen små råd, han har vært samme med unge spillere tidligere, og han har hatt suksess med det.

VAR LAGKOMPISER: Zlatan Ibrahimovic og André Bergdølmo samme i Ajax i 2001. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Dette er en stor, stor overgang, og for Jens Petter er det en voldsom overgang fra det han er vant til i Bodø. Han kommer til en millionby og til et land der fotball mer eller mindre er religion. Det er en voldsom oppmerksomhet, mye større enn du tror før du opplever det, beskriver Steinar Nilsen overfor VG.

I 1997 dro han fra Tromsø til Milano for å spille for en av fotballens aller største. AC Milan har per i dag 18 Serie A-titler og har vunnet den gjeveste europacupen syv ganger.

MILAN-SPILLER: Steinar Nilsen i oppgjør mot Bolgona i desember 1998. Foto: CARLO FUMAGALLI

Og selv om «det er noen uker siden» den tidligere Tromsø- og Brann-treneren dro sørover, som 25-åring, er det fortsatt mye som er som før i Italia.

– Det blir en helt ny hverdag med en oppmerksomhet han ikke har kjent på tidligere. Han må ha gode rådgivere rundt seg, og ha fokus på det som er viktig. Det er en ny klubb med et nytt taktisk bilde – og han får helt andre krav til leveranse enn tidligere, mener Nilsen – som mener Hauges væremåte taler for at han kommer til å håndtere det på en fabelaktig måte.

«Ja, ja - lykke til, Steinar. Og velkommen hjem igjen . . .», følte han at folk tenkte da han dro til Milan i 1997. Nilsen fikk ikke mange kamper for storklubben, men frispark-goalen mot rivalen Inter huskes fortsatt.

Turen gikk videre til Napoli, hvor han ble en viktig spiller fra 1998–2002.

Nilsen tror Milans store stjerne, Zlatan Ibrahimovic, kan bli en voldsom inspirasjon for Hauge.

– Bare det å se hvordan Zlatan jobber og opptrer i jobbsituasjon vil være lærerikt. Han er profesjonell til fingerspissene og har levert i et par og tjue år nå, mener Nilsen.

– Tror du han vil spille seg inn på laget?

– Han er selvfølgelig hentet inn for at han skal ta opp konkurransen om en plass på laget. Først og fremst må han ha forståelse av hva som kreves av ham i spillestilen, og han må bli kjent med lagkameratene. Det blir et helt nytt lynne, en ny kultur og en mer kynisk hverdag enn den han er vant med fra kameratgjengen i Bodø.

Publisert: 29.09.20 kl. 11:36

