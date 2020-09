ILLUSTRASJONSFOTO: Barnefotballen har vært i full sving siden 1. august. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ferske tall om frafall i fotballen: En krets stuper 36 prosent

Norges Fotballforbunds egne undersøkelser viser at det er åtte prosent færre fotballag i alderen 8–19 år i coronaåret 2020 sammenlignet med fjoråret.

Størst er frafallet i Sogn og Fjordane Fotballkrets, der antall lag har stupt fra 612 til 392 (i alderen 8–19 år) – en nedgang på hele 36 prosent.

NFF har fortsatt ikke oversikt over frafall av spillere.

Svein Olav Myklebust, daglig leder i Sogn og Fjordane Fotballkrets, mener tallet er misvisende fordi man i hans krets har et særegent oppsett for barn opp til ni år. Her spilles det fire årlige «miniputturneringer» med et mer flyktig påmeldingsopplegg.

Han bekrefter rundt 40 prosent færre lag i høstens turnering, ikke fordi aktiviteten nødvendigvis er død, men fordi mange sto over grunnet smitteoppblomstring nasjonalt.

– Statistikken antyder en retning, men den lyver litt for vår del. Den er ikke så dramatisk. Vi skal være veldig forsiktig med å sette to streker under svaret før vi får statistikk på medlemstall og ser neste års påmelding, mener Myklebust.

Han observerer at folk er veldig engstelige for barna sine.

– Det som slår meg er hvor mye ledelseskulturen i klubbene betyr. Det er kamp eller flukt i en sånn situasjon. De som har folk som går foran, og er i front innenfor rammene, får gode resultat. Det kan bli mer alvorlig om man velger flukt, altså at man bruker smitte, angst og uro til å tone ned aktiviteten, mener han.

NFF-DIREKTØR: Alf Hansen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NFF synes åtte prosent er «et høyt tall», men hadde fryktet frafall på 20–30 prosent.

– Det viser at det var helt avgjørende å få åpnet seriespill fra 1. august. Samtidig er det gjort et fantastisk godt arbeid i klubbene, som har tatt smittevern på alvor. Det har vært viktig for å få spillerne tilbake. Foreldre skal være så trygge som mulig når de sender barna på trening og kamp, sier Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF.

Fakta om NFFs undersøkelse NFF har sammenlignet antall påmeldte lag til seriespill i 2020 med 2019-sesongen for aldersgruppen 8–19 år. Det er 1628 færre lag som er påmeldt i 2020 enn i 2019, det vil si et frafall på ca. 8 prosent.

Langtidsvirkningene av fravær av aktivitet er NFF fortsatt bekymret for. NFF har fortsatt ikke oversikt over frafall av spillere. Mange kretser melder om klubber som melder på lag i lavere spillform (fra 11- er til 9-er).

For breddefotballen over 20 år har NFF ingen tall fordi det hverken er åpnet for trening med kontakt eller kamper.

6- og 7-åringer har i mange kretser ikke startet med seriespill og her foreligger derfor ikke gode tall Vis mer

– Hvor sikre er dere på disse tallene?

– Vi er fortsatt veldig bekymret for langtidseffekten. Kanskje har vi mistet flere spillere enn lag. Vi vet at lag som tidligere har stilt med elleverlag nå melder på nier- og syverlag. En god oversikt får vi ikke før neste år.

ILLUSTRASJONSFOTO: Det er ikke like mye nettsus i barnefotballen i år som i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

– For 6-7-åringer, hvor det har vært avlyst større turneringer, har vi ikke gode nok tall. Men dette er en aldersgruppe det er lettere å jobbe med mot en ny sesong. Den største bekymringen vår har vært ungdomsklassene.

– Det er vel normalt med frafall om høsten?

– Ja, men så er dette et større frafall enn normalt. Det mest riktige er å sammenligne med hele 2019.

– Det er viktig å få frem at dette gjelder barne- og ungdomsfotballen. Vi merker godt spenningen i voksenfotballen, der vi får sterke bekymringer fra trenere, spillere og frivillige som gir opp. Det er kritisk. Det er viktig at oppstarten av hele bredden skjer i høst.

– Har dere egeninteresse av å rapportere høyt frafall?

– Nei. Vi jobber knallhardt for å hindre frafall i barne- og ungdomsfotballen. Vi ønsker vekst og er opptatt av å få med så mange som mulig.

– Hvordan er tallene rapportert?

– Gjennom påmelding i våre systemer i fotballkretsene. Vi har hatt oppfølging for å diskutere tallene og mulige feilkilder.

Publisert: 11.09.20 kl. 06:00

