Braut Haaland med to scoringer og målgivende: – En standard som er så skyhøy

(Dortmund - Freiburg 4–0) Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund slo tilbake etter to tap på rad. Den norske 20-åringen skjøt seg opp på andreplass på toppscorerlisten.

2–0-tap var fasiten mot Augsburg forrige serierunde, men lørdag hadde Dortmund muligheten til å rette opp smellen fra forrige serierunde. Og den oppgaven ble tatt på alvor. Det med en nordmann i spissen. Erling Braut Haaland satte iskaldt inn 1–0 etter 31 minutter. Da etter fint forarbeid fra Giovanni Reyna.

Like etter pause økte Emre Can til 2–0 da han raget høyest i boks på et hjørnespark. Da også sto Reyna bak den målgivende pasningen. 20 minutter senere smalt det igjen foran de 11.000 tilskuerne på Signal Iduna Park.

Og atter en gang med Reyna som servitør. Amerikaneren fant Braut Haaland i bakrom som alene med keeper plasserte ballen elegant i nettaket til 3–0.

– For en scoring! Det er en standard fra Erling Braut Haaland som er så skyhøy, sa kommentator i Viasat Eivind Bisgaard Sundet da 3–0-scoringen ble satt.

SCORINGSGLISET: Erling Braut Haaland scoret to mot Freiburg lørdag ettermiddag. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Helt på tampen av kampen blir Braut Haaland spilt gjennom og kunne sette inn hat trick, men 20-åringen valgte å trille til Felix Passlack som satte punktum på kampen med 4–0.

– Han er verdens snilleste mann, ropte kommentator Bisgaard Sundet da Braut Haaland ga bort ballen, og ikke minst muligheten til å sette sitt tredje for dagen.

Seieren gjør at Dortmund nå er oppe på en andreplass i ligaen. Det skal imidlertid mye til for at de holder den ettersom ikke hele runden er ferdigspilt. Braut Haaland er også oppe i fire scoringer denne sesongen etter de to han satte i dagens kamp. Dermed er det kun Andrej Kramaric som er over nordmannen på lista over de med flest mål i ligaen.

Borussia Dortmund åpnet sesongen godt mot Borussia Mönchengladbach da de vant 3–0 i serieåpningen. Da satte Braut Haaland inn to scoringer.

Men i den andre serierunden gikk de gulkledde på en ordentlig smell. Det eneste Braut Haaland kom i fokus for da var dette:

Publisert: 03.10.20 kl. 17:22