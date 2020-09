GOD KJEMI: Åge Hareide og Harald Martin Brattbakk gliste under perioden som trener og spiller i Rosenborg i 2003. Foto: Gorm Kallestad, NTB

RBK-helt åpner for trenerrolle: – Jeg ser lyst på fremtiden

Han er en av norgeshistoriens mestvinnende fotballspillere. Nå ser Harald Martin Brattbakk (49) på muligheten for å bytte ut pilotjobben med en trenerkarriere.

Nå nettopp

Ingen har blitt toppscorer i Eliteserien flere enn Brattbakks fem ganger. 166 mål på 256 seriekamper for Rosenborg og Bodø/Glimt gjør trønderen til den nest mestscorende spilleren i norgeshistorien på det øverste nivået. Totalt puttet Brattbakk ved vanvittige 256 tilfeller på 346 matcher for hvittrøyene i blant annet serie, cup og Champions League.

Fra 1994 til han la opp i 2006 ble han seriemester hele 10 ganger. Det inkluderer åtte ligatitler med RBK, én med skotske Celtic og én med danske FC København. Av andre nordmenn har bare André Bergdølmo (48) vunnet serien i like mange land.

Som spiller hadde Brattbakk trenere som Nils Arne Eggen (79) og nyansatt Rosenborg-sjef Åge Hareide (67). Etter å ha vendt tilbake til fotballen i 2018 gjennom en rolle som angrepstrener på RBK-akademiet, forteller Brattbakk nå at han virkelig har fått gnisten tilbake og ser på muligheten for en større rolle.

Involvert for en grunn

Etter karrieren utdannet Brattbakk seg til pilot. Nå har den tidligere landslagsspissen flydd i over 13 år for Norwegian, men det kan gå mot mindre tid i luften for den tidligere superspissen fremover.

– Jeg er engasjert med Rosenborg 2 og akademiet nå hvor jeg har kontrakt ut sesongen. Det har også blitt litt mer siden jeg er delvis permittert i Norwegian for tiden. Jeg merker at det er spennende med fotball, forteller Brattbakk til VG.

Han forteller at gnisten for alvor er tent i ham og at det kan være aktuelt med en større rolle i Rosenborg eller en annen klubb neste år.

– Det kan det være. Det må være ting som klaffer. Men jeg har ikke involvert meg i Rosenborg uten grunn. Om det blir en annen rolle i fotballen eller Rosenborg neste år, får vi se. Nå har Åge kommet inn, og han vil bygge opp en stab og et lag. Vi får også en ny dyktig akademisjef på plass. Så jeg ser lyst på fremtiden sånn sett.

PILOT: Brattbakk har jobbet som kaptein for Norwegian i flere år. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– Etter lang tide borte fra fotballyrket – hva var det som tente gnisten i deg?

– Det er ønsket om å gjøre en god treningsuke, å gjøre et godt treningsopphold, å gjøre gode forberedelser til kamp og se hva man kan få ut av det. Å få gevinst ut av hardt arbeid over lang tid var noe jeg syntes var ekstremt givende som spiller. Det er noe jeg også ser i gode trenere og lag i dag – det jobbes hardt og godt over lang tid, forteller Brattbakk entusiastisk, før han fortsetter:

– De som er best klarer å snu tilfeldigheter til beregning. Det er det som trigger meg med fotballen. Så er jeg bortskjemt, som mange andre i min generasjon, for vi spilte god fotball i mange år. Men det sitter veldig i meg, og det er en god ballast og ha med seg videre.

GODT FORHOLD: Brattbakk blir her takket for en god kamp av tidligere RBK-trener Nils Arne Eggen. Foto: Terje Visnes

Hareide bestemmer

Brattbakk hadde god kjemi med Hareide både under RBK-sjefens forrige opphold i klubben i 2003 og da 67-åringen var landslagssjef for Norge.

Sportslig leder Mikael Dorsin syns det er kjekt å høre at Brattbakk er motivert og engasjert. RBK-toppen opplyser samtidig at den tidligere angriperne i utgangspunktet er tiltenkt en videre rolle på akademiet, men at det er Hareide som vil bestemme hvem han ønsker i trenerteamet for neste sesong.

– Han har hatt fokus på akademiet som assistent og angrepstrener. Vi har en plan om å få frem trenere derfra. Han er en «rosenborgere», har vært en god spiller og «kan» klubben. Men selv om han har vært en god fotballspiller, må man også utvikle seg som trener. Det er perfekt å være i akademiet noen år og ta de nødvendige lederkursene som behøves for å være trener. Det sørger vi for at dem på akademiet får, sier Dorsin, før han legger til:

– Det er veldig interessant for oss når tidligere spillere vil bli trenere, har drivkraften og motivasjonen. Det er kjempefint å høre.

– Hva kan du si om sammensetningen av teamet rundt A-laget for neste år?

– Det er Åge som skal ta ut teamet. Det er han som er hovedtrener. Nå funker det veldig bra. Han har fått en god start. De folkene som er der er veldig dyktige. De gjør en bra jobb. Så får vi se hva som skjer ved årsskiftet. Åge har nok sine tanker om hva han vil og hva han tenker. Jeg kan ikke si mer enn det.

GULLGUTT: Brattbakk feiret åtte seriemesterskap som RBK-spiller. Her jubler han blant andre med en skliende Bent Skammelsrud og Ørjan Berg på Brann Stadion i 2001. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Publisert: 27.09.20 kl. 11:21

