Henriksen vender hjem: – Jeg hadde aldri tenkt på å bli Rosenborg-spiller

TRONDHEIM (VG) Mandag formiddag ble Markus Henriksen (28) presentert som ny Rosenborg-spiller. Beslutningen om å vende hjem tok han i samråd med kona. Nå ser han for seg å bli i Trondheim ut karrieren.

Henriksen har signert en fire års kontrakt med klubben han forlot i 2012. Siden den gang har han spilt for nederlandske AZ Alkmaar, Hull City, og Bristol City. I tillegg har det blitt flust av landskamper.

– Jeg bestemte meg i forrige uke. Før det var jeg usikker, men jeg og kona har hatt mange familieråd. Hver gang det kom et tilbud fra en utenlandsk klubb, så spurte vi om det var riktig. Da vi takket nei til det som kom, så gjorde det det valget enklere, at det var Rosenborg vi ville til, sier Henriksen til VG.

Han beskriver det siste året som vanskelig. Først i Hull, der han var kaptein, så med corona og siden klubbløs tilværelse.

– Jeg hadde aldri trodd at noe slikt skulle skje. Det startet i Hull med at de ønsket å forlenge i flere år, men det ønsket ikke jeg. Da ble det særdeles vanskelig å få spille. På nyåret ble det et låneopphold i Bristol City. Så kom corona, og da jeg kom tilbake til Bristol City, så ønsket jeg ikke å forlenge. Det har vært et rart år.

Mange familieråd

At familien har viktig i avgjørelsen, legger han ikke skjul på.

– Hele pakka som man får her, så var det det beste for familien. Rosenborg vil alltid ha noe spennende. Med ny trener, og nye store spillere, så er det et skrik utad om at vi ønsker oss tilbake til gode gamle Rosenborg. Klubben har vært nede i noen år, og dette er en opptur jeg ønsker å være med på.

– Og da er du tilbake for godt?

– Det er det som er planen, at jeg skal være her i fire år, men i fotball vet man aldri. Om jeg skal reise ut igjen, må det i så fall være noe bra både for meg og Rosenborg.

Selv vil han ikke kommentere hvilke klubber som har vært på trappene, men i løpet av den halvtimes lange pressekonferansen på Lerkendal, blir blant annet klubber som Porto, Rangers, Watford og Marseille nevnt.

– Jeg har vært privilegert som har hatt flere valg. Det gir meg selvtillit på at jeg er en god fotballspiller. Det har ikke vært slik at dette var eneste utvei. Og det syns jeg er bra, for det viser at jeg virkelig har lyst til å spille for Rosenborg.

– Var det du eller kona som bestemte til slutt?

– Det var meg. Det er det ingen tvil om. Jeg må ta valget, for det er jeg som skal leve i denne hverdagen, men jeg håper hun er fornøyd også.

Svensk klegg

Ved Henriksens side sto sportslig leder Mikael Dorsin, som får mye av æren for at han nå vender hjem.

– Da jeg takket nei til å forlenge med Bristol City, hadde jeg aldri tenkt på å bli Rosenborg-spiller. Jeg må gi all honnør til Dorsin; han har vært som en klegg på meg siden jeg kom hjem. Jeg har virkelig fått trua på prosjekt Rosenborg.

– Var du nær ved å signere for Marseille?

– Nei, det kan jeg ikke si. Jeg var veldig lite nære, ettersom jeg signerte for Rosenborg.

Med Henriksens inntreden i laget, står Rosenborg i dag med det som må sies å være en overbefolket midtbane. Henriksen skal kjempe om en plass på laget med Per Ciljan Skjelbred, Kristoffer Zachariassen, Gjermund Åsen, Edvard Tagseth og Anders Konradsen.

– Jeg og Åge skal han en dypere samtale om min posisjon. De siste par årene har jeg spilt som én av to dype på midtbanen, og også den dypeste. Jeg føler jeg kan bekle alle roller på midtbanen ganske greit, men jeg er nok ikke like offensiv som jeg var da jeg slo gjennom, men forhåpentligvis ligger det fortsatt i blodet.

Champions league-drøm

På torsdag spiller Rosenborg skjebnekamp i fjerde kvalifiseringsrunde til Europa League. Vinner Rosenborg der, har klubben kvalifisert seg til europeisk gruppespill for fjerde år på rad. Henriksens drømmer stopper derimot ikke der.

– Helt siden jeg dro fra Rosenborg, er det det å vinne seriegull som gjelder. Det blir vanskelig i år, men jeg har alltid hatt som guttedrøm å spille Champions League med Rosenborg. Jeg vet at den veien er lang, men jeg håper at det er mulig å realisere før jeg legger skoene på hylla.

Publisert: 28.09.20 kl. 21:47

