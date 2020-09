TIL TYSKLAND: Alexander Sørloth. Foto: Bjørn S. Delebekk

Opplysninger til VG: Sørloth på vei til Tyskland – blir RB Leipzig-spiller

Etter det VG erfarer er det kun formaliteter som gjenstår før Alexander Sørloth (24) kan kalle seg RB Leipzig-spiss.

Spilleren skal nå være på et fly på vei til Tyskland sammen med sin agent, Morten Wivestad, for å sluttføre avtalen.

Sørloth var på lån fra Crystal Palace til tyrkiske Trabzonspor. Trønderen har hatt stor suksess i Tyrkia med 33 mål i cup og serie.

Trabzonspor-trener Eddie Newton uttalte seg om en Sørloth på en pressekonferanse onsdag morgen.

– Vi har gjort alt vi kan for at Sørloth skal være her en sesong til. Han har bestemt seg og han ønsker å gå en annen vei. Når du har en spiller som har bestemt seg, så er det ikke verdt å beholde ham. Hjertet hans er ikke her. For meg må spillerens hjerte være her. Han må selv ønske å være her. Hvis ikke må vi la ham gå og finne en erstatter, sa Newton.

Kan bli dyreste Leipzig-spiller

Presidenten i den tyrkiske klubben skal ha uttalt at han er villig til å la den norske spissen gå for 320 millioner kroner. Om det blir kjøpssummen for Sørloth, blir 24-åringen den dyreste spilleren i Leipzigs historie.

Ifølge Transfermarkt har klubben aldri betalt mer enn 21 millioner euro for en spiller. Det dyreste kjøpet til klubben er den spanske playmakeren Dani Olmo, som ble hentet fra kroatiske Dinamo Zagreb.

Forrige sesong ble Erling Braut Haaland hentet til Borussia Dortmund for drøyt 200 millioner kroner. Senere i januar ble Sander Berge hentet til Sheffield United for 250 millioner kroner.

Var koblet til Tottenham

Sørloth scoret to mål i forrige landskamp, da Norge slo Nord-Irland 5–1. Han har rukket å spille for mange klubber: Rosenborg, Bodø/Glimt, Groningen, Midtjylland og Gent i tillegg til Crystal Palace og Trabzonzpor.

Trønderen ble også linket til Tottenham, manager Jose Mourinho dempet ikke de ryktene etter tapet mot Everton i seriestarten.

Nå blir det etter alt og dømme ikke en overgang til Premier League. Isteden blir Sørloth en av brikkene som skal erstatte Chelsea-kjøpet Timo Werners scoringer i RB Leipzig.

Nylig hentet Bayer Leverkusen den tsjekkiske spissen Patrik Schick, som spilte for Leipzig forrige sesong.

