Leeds-oppturen fortsetter etter ny Bamford-scoring

(Sheffield United-Leeds 0–1) Leeds er for alvor i ferd med å bli Premier League-tilskuernes store kjæledegge. Mot Sander Berges Sheffield United vant Marcelo Bielsas nyopprykkede lag igjen.

Etter å ha vært involvert i to kamper med til sammen 14 mål i de to første Premier League-rundene, roet Leeds-guttene seg bitte litt ned i den tredje.

Men festen fortsatte. For etter noen vanvittige redninger av den 20 år gamle keeper-åpenbaringen Illan Meslier, headet Patrick Bamford inn seiersmålet for Leeds to minutter før full tid.

Dermed kunne Bielsa reise seg opp fra sin karakteristiske posisjon på huk og konstatere at laget har tatt seks av ni mulige poeng.

MATCHVINNER: Patrick Bamford jubler for scoring i Sheffield. Foto: ALEX LIVESEY

Ny Sheffield-nedtur

For Sander Berge og Sheffield United er situasjonen en helt annen. Nordmannen og hans lagkamerater har nå tapt samtlige av sesongens tre første kamper.

Først ble Wolverhampton for sterke på hjemmebane (0–2). Deretter gikk de på en smell borte mot Aston Villa (0–1). Før Leeds vant søndagens Yorkshire, det første på 19 år i Premier League.

FIKK TILLIT: Sander Berge spilte hele kampen for Sheffield United mot Patrick Bamford og Leeds. Foto: Molly Darlington

Publisert: 27.09.20 kl. 14:54

