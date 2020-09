Scoringsball for Liverpool

(Lincoln-Liverpool 2–7) Kun to ganger tidligere i historien har Liverpool scoret flere mål i en ligacupkamp - og kun én gang på bortebane. Mot Lincoln holdt det med Virgil van Dijk - og reservelaget - for å slå et lag fra League One.

10–0 hjemme mot Fulham i 1986 er turneringsrekord for Liverpool i ligacupen. De scoret åtte på bortebane mot Stoke i 2000, ellers er seks bortemål det beste klubben har klart.

Før pause gikk «alt inn» bak keeper Alex Palmer hos Lincoln. Og alt var skudd fra distanse, og alle gikk inn i samme hjørnet. Det så nesten ut som det var hull i Palmer, som ikke hadde noen stor kamp.

Xherdan Shaqiri startet det som ble en ren overkjøring fra den regjerende ligamesteren, allerede etter ni minutter. Det skrudde frisparket fra sveitseren fra skrått 20 meter var vakkert. Men keeper var heller ikke helt våken.

Så gikk det unna. 0–2 ved Takumi Minamino etter 18 minutter, før Curtis Jones skjøt inn to mål på fire minutter (32.- og 36. minutt) bak Alex Palmer.

De største seirene Liverpools størst seirer i ligacupen: 10–0 Fulham 1986 8–0 Stoke 2000 6–0 Exeter 1981 7–2 Lincoln 2020 6–1 Southampton 2015 5–0 Swindon 1980 5–0 Exeter 1981 5–0 Fulham 1993 5–0 Crystal Palace 2001 5–0 Burton 2016 5–1 Carlisle 1972 5–1 Crewe Alexandra 1990 5–1 Hull 1999 4–0 Sheffield United 1968 4–0 Bristol City 1974 4–0 Tranmere 1979 4–0 Bradford 1980 4–0 Brentford 1983 4–0 Brighton 1985 4–0 Manchester City 1995 Vis mer

VIDERE: Marko Grujic og Curtis Jones (til høyre) gikk enkelt videre i ligacupen torsdag kveld. Foto: Peter Powell / Pool / EPA POOL

Rett etter pause la Minamino på til 5–0 for Liverpool. Men da hadde Virgil van Dijk forlatt banen - og plutselig fikk Lincoln sine muligheter. De reduserte til 1–5 før Marko Grujic skjøt inn nummer seks for Liverpool. Minuttet etter klarte Lincoln nok en redusering.

Men nærmere kom de ikke. Til slutt fikk også en, fram til da, iskald Divock Origi sin scoring, etter 89 minutter.

Liverpool er den klubben som har vunnet ligacupen oftest (åtte ganger) og klubben har flest finaler (12). Men de har ikke vunnet turneringen siden 2012, under Kenny Dalglish sin ledelse. Siste finale var i 2016, tap mot Manchester City på straffer.

Liverpool vant første gang i 1981, og vant da turneringen fire ganger på rad.

