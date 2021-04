Foto: John Walton / PA Wire

Jesse Lingard forteller om sitt personlige drama: Vurderte å ta pause i United

Jesse Lingard (28) forteller at morens depresjon påvirket hans mentale helse i den grad at han vurderte å ta en pause fra fotballen. Han takker Manchester United for hjelpen med å komme gjennom dette.

Det kommer frem i et intervju som West Ham-lånet har gjort med youtube-programmet «Presenting ...».

Der forteller Lingard åpent om morens depresjon og hvordan det har påvirket også hans egen mentale helse. Han sier han er åpen om sine problemer for å hjelpe andre.

– Jeg ble glad i å sitte på benken, og det er ikke meg, forteller Lingard i det sterke intervjuet.

– Jeg ville ikke spille, fordi tankene mine var ikke der. Jeg var ikke fokusert i det hele tatt. Jeg tenkte på andre ting, og tydeligvis rant det over. Du prøver å spille fotball, men du klarer det ikke.

Lingard snakker fort og engasjert om temaet. Det er tydelig at han har tenkt mye gjennom dette før han gir intervjuet.

Han svarer et klart nei på om han vurderte å slutte med fotballen.

– Nei, ikke slutte, bare ta en pause.

Hans mor har levd med depresjon det meste av livet og måtte i 2020 få behandling i Londn - noe som betydde at United-spilleren passet sin yngre bror og søster mens han skulle fylle rollen som fotballspiller. Han innrømmer at dette var tøft også for ham.

– Du føler at du ikke er den samme personen. Jeg følte ikke at jeg var Jesse Lingard. Selv under kampene følte jeg at spillet bare gikk forbi meg. Som om jeg ikke var der.

Men Jesse Lingard gjorde det som han i dag innser var det eneste rette:

– Jeg åpnet opp for United. Jeg fortalte dem hva jeg gikk gjennom, hva mamma gikk gjennom, og de er alltid der for å hjelpe, sier han takknemlig.

Etter å ha vært fast i Manchester United-laget til Ole Gunnar Solskjær, ble opptredene bare sjeldnere og sjeldnere. Han mener nedstengningen av Storbritannia i mars 2020 ble et vendepunkt:

– Jeg kunne lett ha sluttet da, «nei, jeg vil ikke gjøre det». Jeg kunne lett ha gitt opp, men kampen inne i meg bringer meg alltid tilbake til livet og i nedstengningen dro jeg på gum og løp. Jeg ville komme tilbake i bedre form og raskere enn noen andre - og jeg klarte det.

– Jeg føler at nedstengningen forandret meg. Jeg så mine gamle kamper igjen, også VM-kampene, og jeg tenkte at «ja, det er den virkelige Jesse Lingard».

– Det var et par sesonger som jeg ikke var meg selv i det hele tatt - og du kan se det.

Lingard har siden 29. januar vært utlånt til West Ham. Der har det blitt ni mål og fire målgivende på ti Premier League-opptredener. Han har blomstret under David Moyes i Londonklubben, som kjemper for topp 4-plassering. Men lånet fra Manchester United går bare til sommeren.

– Jeg føler at jeg og mamma har lært at når du åpner deg, så føler du deg som en sommerfugl. Du er i en kokong, og så kan du spre vingene dine, du kan fly. Det er en fantastisk følelse. Nå har jeg lagt alt dette bak meg, og jeg kan konsentrere meg om fotballen og familien min, sier Jesse Lingard.

Han innser at det fortsatt kan bli både opp- og nedturer, men at han er innstilt på at det ikke skal påvirke ham.