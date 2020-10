VAR-drama og skrekktakling i Merseyside-derbyet

(Everton-Liverpool 2–2) Merseyside-derbyet endte uavgjort etter et stort drama med fire scoringer og rødt kort. Everton-keeper Jordan Pickford slapp unna utvisning etter en skrekktakling på Virgil van Dijk.

På overtid fikk Liverpool annullert en scoring av Jordan Henderson. Pasningslegger Sadio Mané var noen centi- eller millimeter i offside på oppspillet fra Thiago - bestemte systemet for videodømming VAR.

– Jeg skjønner bare ikke hvordan det var offside, sier Jürgen Klopp etter å ha sett situasjonen igjen etter kampen.

– Det er trist at det er blitt sånn, sier TV 2s Brede Hangeland etter den svært marginale avgjørelsen.

Liverpool kom fra sjokktapet 2–7 for Aston Villa. Evertons nye mannskap fra fire seire under Carlo Ancelotti. Men mot naboen ble det bare et poeng. Everton har ikke slått Liverpool på nøyaktig 10 år.

Men Liverpool bruke bare tre minutter på å ta ledelsen med et klassisk Liverpool-angrep. Ballen ble vridd fra Salahs høyre over til Andrew Robertson på venstre. Backen runder Evertons Coleman og spilte inn til Sadio Mané.

Senegaleseren banket ballen i nettaket med høyrefoten

Men Virgil van Dijk forsvant altså ut allerede etter syv minutter etter en tøff duell med Everton-keeper Jordan Pickford. Ganske sikkert ville stopperen ha fått straffespark om han ikke var i offside i situasjonen.

En rasende Jürgen Klopp på sidelinjen skjønte lite av at den engelske landslagskeeperen ikke fikk rødt kort etter det lignet et overfall.

– Den styggeste taklingen jeg har sett på en fotballbane, sier Hangeland med 238 kamper i Premier League. Klopp skjønner ingen ting av at utvisningen ikke kom.

Hangeland mener også at situasjonen «soleklart» kvalifiserte til rødt kort. TV 2-eksperten opplyser at han har fått bekreftet fra Premier League at slike situasjoner skal bedømmes selv om VAR bestemte fastslo at Van Dijk var i offside.

KJEMPETREFF: Mohamed Salah med ny scoring i Merseyside-derbyet. Foto: Cath Ivill / POOL / GETTY POOL

Evertons Richarlison fikk derimot det røde kortet. Det var ingen bønn fra dommer Michael Oliver helt mot slutten av kampen. Brasilianeren feide Thiago over ende.

For første gang siden september 2018 var Liverpool uten nederlenderen på banen i i Premier League.

Uten Van Dijk på banen utlignet Everton på corner. Hjemmelagets første mål mot Liverpool på Goodison Park siden 2015.

James Rodríguez leverte igjen en målgivende på sin nye hjemmebane. Michael Keane vant duellen i feltet og headet ballen i mål via Adrian. Liverpool-keeperen imponerte ikke ved baklengsmålet.

Men etter pause gjorde Adrian en god redning da brennhete Dominic Calvert-Lewin fikk sin store sjanse etter strålende spill i starten av 2. omgang.

Enda nærmere var Richarlison da brassen stupte inn på bakerste stolpe og satte en heading i stolpen. Evertons kantspiller mente at han ble holdt i trøyen.

Mohamed Salah sendte Liverpool i en ny ledelse på Goodison Park. Dermed slo Liverpool kraftig tilbake mot den ubeseirede naboen.

– Verdensklasse, sier TV 2-ekspert Nils Johan Semb.

Salahs venstrefot fikk sjansen etter en dårlig klarering i Everton-forsvaret. Dermed sa det bare pang i nettet bak Everton-keeper Jordan Pickford. Egypteren har brukt 159 kamper på å nå 100 scoringer.

RAGET HØYT: Dominic Calvert-Lewin gikk høyt over Liverpool-forsvaret da han utlignet til 2–2. Foto: Peter Byrne/ POOL / PA POOL

Men det er ikke tilfeldig at Calvert-Lewin er toppscorer i Premier League. På et innlegg fra Dinge, knuste spissen Andrew Robertson i lufta og dunket inn 2–2.

Så kom utvisningen og annulleringen på overtid. Merseyside-derbyet har ikke vært like dramatisk siden 3–3-kampen i 2013.

– Den beste kampen vi har gjort på Goodison så lenge jeg har vært i Liverpool, sier Klopp på dagen fem år etter at han ledet Liverpool for første gang.

