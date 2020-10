Kommentar

Ikke akkurat «sterkere sammen»: Konflikter på alle kanter

Av Leif Welhaven

STERKERE SAMMEN? Norge slo Nord-Irland på Ullevaal, men den interne stemningen under samlingen var alt annet enn idyllisk. Foto: Håkon Mosvold Larsen

«Sterkere sammen» lyder mottoet til norsk landslagsfotball. Det etterleves vel sånn middels minus for øyeblikket.

Det mangler ikke på store ord om samhold og fellesskap i Norges Fotballforbunds forsøk på imagebygging. Valgspråket klinger jo riktig så fint, og fyller nå coronatomme benkerader på Ullevaal stadion med hvit skrift på rød bunn.

Men det som faktisk begynner å bli et tiltagende problem, er at forholdet mellom liv og lære ikke akkurat fungerer optimalt. Snakker vi om «sterkere sammen» når evnen til å løse konflikter fremstår manglende ikke bare på ett, men på tre sentrale landslag?

Jada, sakene er forskjellige, men det er uansett interessant at både herrelandslaget, kvinnelandslaget og U21-landslaget står i konflikter det ikke har lyktes å finne konstruktive utfall på.

Bråket mellom Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth ble selvsagt vanskeligere å håndtere som en konsekvens av at VGs avsløring gjorde det hele offentlig kjent. Men i stedet for å bruke energi på at folket fikk vite hva som skjedde, vil det ha mer for seg å konsentrere seg om å analysere hvorfor det eskalerte og hvordan meningsbryting fremover kan bli noe konstruktivt i stedet for destruktivt.

Ut fra det vi kjenner til saken så langt, fremstår det åpenbart at både Sørloth og Lagerbäck har opptrådt klanderverdig. Men det som fortsatt er uklart, er hvor stor den interne spliden i miljøet egentlig er. Lagerbäck hevder i pressemeldingen at en så sentral spiller som Sørloth har uttrykt at han mener sjefen og Per Joar Hansen er «inkompetente som trenere både leder- og fotballmessig». Dette blir nå bestridt av Sørloth.

Uavhengig av hvem som har rett akkurat her, har ledelsen potensielt et større problem enn det som så langt er ute. Da er vi i tilfelle langt unna den gjensidige tilliten som trengs for å være i nærheten av en verden der man er «sterkere sammen» med flagget på brystet. Torsdag kveld kom altså Sørloth på banen, og hans budskap viser at denne saken på langt nær er død. Særlig spesielt fremstår det at NFF i pressemeldingen hevder at Alexander Sørløth «selv ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer i saken». Dette stemte ikke. Hvordan i all verden kan forbundet tro at de er i en posisjon til å uttale noe slikt på vegne av et voksent menneske, dersom det ikke er avklart med vedkommende? Sterkere sammen? Tror ikke det, nei.

Over til kvinnelandslaget. Der er det nå over tre år siden en av verdens beste fotballspillere sa nei til Norge i en alder av 22 år. Det var en direkte konsekvens av det hun oppfattet – og oppfatter – som en klanderverdig behandling av hvordan kvinner behandles av fotballforbundet, sammenlignet med menn. Akkurat som i herresaken som nå verserer er det noe i ordtaket «it takes two to tango», men uansett hvem som hadde skyld i hva er det tragisk at det ikke har vært mulig for Ada Hegerberg og landslagsledelsen å finne en måte de kan styrkes sammen på, i stedet for at den beste velger å stå utenfor fellesskapet.

På U21-landslaget smalt det i fjor, da trioen Tobias Heintz, Rafik Zekhnini og Dennis Johnsen meddelte at de ikke ville være med mer. Årsak: Trener Leif Gunnar Smerud.

De tre følte seg urettmessig beskyldt for å ha dannet «et lag i laget» i U21-troppen og mente treneren hadde skapt splittelser og forsuret stemningen. NFFs versjon var derimot at spillerne «over tid har hatt problemer med å etterleve de krav og forventninger som stilles til landslagsspillere». Uansett hva man måtte mene om de ulike partenes atferd i denne striden, er det én ting konflikten ikke illustrerer – at man står sterkere sammen.

På hvert sitt vis sier disse sakene noe om et interessant fenomen i et ledelsesperspektiv, som handler om hvor krevende det er å lede et landslag.

Det er stor forskjell på en landslagssjefs arbeidsrom og de relasjonelle forutsetningene en leder har overfor folk man møter hver eneste dag,

En landslagssjef har korte og komprimerte tidsintervaller med en utvalgt gruppe, der prestasjonspresset er stort og tålmodigheten fra omgivelsene liten.

Hva slags lederstil er da mest farbar?

Den autoritære eller den mer egalitære?

Mest vekt på dialog eller disiplin?

Uansett hvor man innretter seg langs denne skalaen, er det fryktelig fort gjort å tråkke feil. Nettopp den menneskelige oppfølgingen av ambisiøse individer er noe av det aller mest krevende.

Det er hemmende for en prestasjonsgruppe dersom spillerne føler seg kuet, og et landslag utvikler seg neppe optimalt dersom det mangler takhøyde for å lufte synspunkter. Samtidig er en trener avhengig av en autoritet. Jobben fungerer ikke uten en grunnleggende respekt blant spillerne for hvem som til syvende og sist bestemmer, og utvekst av subkulturer i garderoben er alltid noe en trener vil frykte. Følgelig er det en ekstremt krevende balansegang her, og veien er kort fra at det er utviklende å bryte meninger til at det blir nedbrytende å dra i hver sin retning.

På herrelandslaget er det fortsatt en mulighet til å bruke en vanskelig situasjon til noe alle kan vokse på, men det forutsetter parter som er voksne nok til å snakke skikkelig sammen og komme til bunns. Og akkurat nå er vi langt unna å være der, for Alexander Sørloth virker ikke interessert i å være med på noe påtatt imagebyggende på sviktende grunnlag.

Skal man mene noe med at Norge er tjent med å være «sterkere sammen», må ordene fylles med innhold om de skal ha noen verdi.

Både her og der.

