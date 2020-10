Hauge-scoring senket Celtic - «Moi»-mål for hjemmelaget

(Celtic – Milan 1–3) Jens Petter Hauge (21) scoret og gikk seirende ut av den «norske» duellen mot Kristoffer Ajer (22) og Mohamed Elyounoussi (26), som begge imponerte mot den italienske giganten.

Milan ledet 2–0 da Hauge sto på sidelinjen og gjorde seg klar til sin Europa League-debut. Like før han entret banen sørget imidlertid en annen norsk innbytter for en dramatisk avslutning på kampen. Mohamed Elyounoussi er ikke kjent som den mest dominerende hodespilleren, men nikket inn reduseringen kvarteret før slutt.

Det skulle imidlertid bli Hauge og Milans kveld. På overtid satte han inn sitt første mål for sin nye klubb. Bodøværingen mottok ballen og brukte to touch på å komme seg alene med keeper. Der trillet han ballen sikkert inn - slik norske fans har sett ham gjøre så mange ganger tidligere denne sesongen. Etter kampen ble han møtt med smil og gratulasjon fra «Moi».

Hauge er første nordmann til å score for Milan siden Steinar Nilsen for 22 år siden.

For Celtic imponerte tidvis Kristoffer Ajer stort. Milano-klubben har tidligere vist interesse for den norske landslagsmidtstopperen, som ved en rekke anledninger stoppet Zlatan Ibrahimovic og co. Ajer viste også frem sine lange klyv oppover i banen, og skapte trøbbel for de røde og sorte sitt forsvar.

Ajers heltemodige innsats i egen boks var imidlertid ikke nok. Milan, som topper Serie A etter fire strake seire, skapte nok trøbbel til å ta med seg full pot sørover igjen. Mål fra Rade Krunic og Brahim Díaz sørget for Milan-ledelse til pause, før to nordmenn tegnet seg på scoringslisten etter sidebytte.

fullskjerm neste MÅÅÅÅL: Jens Petter Hauge jubler for sin første Milan-scoring.

Etter en tam førsteomgang nølte imidlertid ikke manager Neil Lennon med å sende utpå Mohamed Elyounoussi etter pause.

Kantspilleren kom til en rekke brukbare innlegg, og etter hvert fant han veien inn i boksen selv. Elyounoussi fant rom i boksen på en corner, og stanget inn 1–2-scoringen.

Celtic, som hevet seg i andre omgang, presset på for utligning og ett poeng, men tiden rant ut for hjemmelaget. Til slutt satte Hauge spikeren i kisten. I gruppens andre kamp tok Lille en sterk borteseier mot Sparta Praha.

DUELL: Sverige mot Norge – Ibrahimovic mot Ajer. Foto: Jane Barlow / PA Wire

