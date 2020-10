Foto: Efrem Lukatsky / AP

Gigantene snublet: Spansk sjokktap og tysk målfest

(Ukraina - Spania 1–0, Tyskland - Sveits 3–3) Det er uhyre jevnt i Nations League-gruppe A4. Spania gikk på et uventet tap mot Ukraina, mens Tyskland måtte slite for å sikre uavgjort mot tabelljumbo Sveits.

Det var nok ikke mange som levnet Ukraina store muligheter i tirsdagens hjemmekamp mot fotballstormakten Spania, men en jevnspilt kamp endte med 1–0-seier til Ukraina etter scoring av Viktor Tsygankov.

Det tok 76 minutter før noen fant nettmaskene. Andrej Yarmolenko fikk tid og rom, og med en lekker gjennombruddspasning fant han Tsygankov som hadde løpt seg fri. Manchester United-målvakt David de Gea sto langt ute, noe Dynamo Kiev-spilleren utnyttet til det fulle da han plasserte ballen kontrollert i det nærmeste hjørnet.

Spanjolene presset på mot slutten, og flyttet - som de ofte gjør i pressede situasjoner - Sergio Ramos opp som spiss. Utligningen fikk de imidlertid aldri, og da sluttsignalet kom, falt flere av de ukrainske spillerne til gresset og løftet armene i været. Landslagstrener og tidligere storscorer Andrej Schevchenko smilte fra øre til øre.

Spania kunne langt på vei sikret gruppeseieren med seier i Ukraina, men i stedet går det mot en thrilleravslutning i gruppe A4.

Spanjolene var nemlig ikke den eneste giganten som snublet tirsdag.

Tyskland fikk det nemlig alt annet enn enkelt hjemme mot Sveits. Bortenasjonen tok ledelsen ved Mario Gavranovic etter bare fem minutter, og drøye 20 minutter senere doblet Remo Freuler ledelsen. Chelsea-duoen Timo Werner og Kai Havertz scoret deretter to og sørget for 2–2, men så dukket Gavranovic opp med sin andre for kvelden.

I motsetning til oppgjøret mellom Ukraina og Spania ble det en skikkelig målfest i Köln. Serge Gnabry sørget for kampens sjette scoring da han på lekkert vis flikket inn 3–3 med hælen.

Resultatene betyr at Spania fortsatt troner øverst i gruppen. De blir stående med syv poeng, og er bare poenget foran både Tyskland og Ukraina. Sveits er sist i den tøffe gruppen med to poeng.

TUNG KVELD: Toni Kroos spilte med en spesiell drakt ettersom han tirsdag kveld hadde jubileum. Dette var hans 100. landskamp for «Die Mannschaft», men det ble ingen drømmekveld for Real Madrid-stjernen. Foto: WOLFGANG RATTAY / X00227

