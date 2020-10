LSK Kvinner slet seg videre etter marerittstart og straffedrama

(LSK Kvinner - Lyn 1–1, 5–4 e. straffer) Allerede etter 55 sekunder havnet den regjerende norgesmesteren under på eget kunstgress, men Hege Riises (51) jenter slet seg til avansement etter straffesparkkonkurranse.

Kaptein Johanna Bækkelund blåste Lyns fjerde straffespark nærmest opp i taket i LSK-hallen. Da Justine Vanhaevermaet satte LSKs femte straffe i nettet kunne hjemmelaget puste lettet ut.

Men den regjerende norgesmesteren, som har vunnet cupen fem av de seks siste årene, måtte virkelig slite for avansementet etter å ha fått en marerittstart på oppgjøret.

Scoret etter 55 sekunder

Kampen var så vidt i gang i LSK-hallen da Lyn-spiss Anna Nerland Aahjem viste styrke i løpsduell med midtstopper Ina Gausdal og kom seg fri alene med keeper.

Der satte hun ballen kontrollert mellom bena på Ida Norstrøm og sendte Lyn i ledelsen etter kun 55 sekunder.

– Hvilken drømmestart for Lyn! Hvem i all verden så den komme? utbrøt NRKs kommentator Olav Traaen.

Men etter drømmestarten tok LSK Kvinner som forventet over initiativet i kampen, men de hvite og røde fra Oslos vestkant kjempet tappert.

VIDERE I CUPEN: Emilie Haavi (t.h) og LSK Kvinner måtte slite hardt for cupavansementet mot Cathinka Tandberg og Lyn. Her i seriemøtet mellom lagene på Kringsjå 1. august i år. Foto: Fredrik Hagen

Nora Eide Lie nikket ballen inn bak Røa-keeper Kirvil Odden Sundsfjord på overtid av den første omgangen, men dommer Karoline Marie Jensen løftet armen i været og blåste for offside på LSK-spilleren.

Men etter en drøy times spill skulle det lykkes for Eide Lie. Ute på høyrekanten kombinerte de kanarigules to Emilier fint. Emilie Haavi spilte vegg med navnesøster Wolvik før førstnevnte slo inn i feltet. Der var Eide Lie på plass og bredsidet inn utligningen.

Etter to målløse ekstraomganger skulle kvartfinalebilletten avgjøres på straffespark.

Emilie Haavi tok LSKs første straffespark, men forsøket ble reddet av keeper Sundsfjord. LSK-profilen fikk et nytt forsøk fordi Lyn-keeperen var for tidlig ute fra streken. Da satte Haavi ballen i nettet.

De tre neste straffene fra begge lag, inkludert Lyn-keeper Sundsfjords forsøk, gikk i nettet.

Da Bækkelund feilet på Lyns fjerde, kunne Vanhaevermaet sikre avansementet med scoring. Den belgiske 28-åringen satte ballen sikkert i mål og løp jublende mot sine lagvenninner.

Slik spilles kvartfinalene i cupen Sandviken - Røa Stabæk - Vålerenga LSK Kvinner - Rosenborg Avaldsnes - Arna-Bjørnar Kvartfinalene spilles onsdag 11. november. Vis mer

Får RBK på besøk

Allerede i pausen i oppgjøret ble det klart at vinneren av kampen i LSK-hallen ville møte Rosenborg Kvinner i kvartfinalen.

Trønderne sikret sitt avansement tidligere onsdag da Kristine Minde ble matchvinner etter en hodescoring mot Kolbotn:

Også serieleder Vålerenga måtte ut i ekstraomganger for å ta seg videre. Synne Jensen ga Oslo-laget ledelsen borte mot Klepp, før Susanne Vistnes utlignet et kvarter før full tid. VIF vant til slutt 3–1 etter et selvmål av Emma Braut Brunes og en frekk variant fra Sigrid Heien Hansen:

Oslo-lagets motstander i kvartfinalen blir Stabæk, som også måtte slite for avansementet. Sandra Simensen sendte Fløya i ledelsen mot bærumslaget, men scoringer av Maren Hauge og Melissa Bjånesøy i den andre omgangen sikret kvartfinalebilletten for Stabæk.

De to siste kvartfinalene er Sandviken mot Røa og Avaldsnes mot Arna-Bjørnar.

Arna-Bjørnar sendte KIL/Hemne ut av turneringen med 2–0-seier, mens både Røa og Avaldsnes vartet opp med målfester i sine kamper:

