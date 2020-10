Foto: Helge Mikalsen

Solbakken ferdig i København

Ståle Solbakken er ferdig som København-trener.

Det bekrefter den danske klubben på sine egne hjemmesider.

Ifølge pressemeldingen er årsaken at klubben ikke har leveret resultater på et tilfredsstillende nivå i Superligaen i 2020.

– Ståle er uten sammenligning den mest suksessfulle managereren i klubbens historie med en imponerende resultatliste. Alle i klubben skylder Ståle en stor takk for den enorme innsatsen har han lagt ned for klubben og resultatene han har skapt. Vi må imidlertid konstatere at resultatene i 2020 ikke har vært tilfredsstillende og det tar vi nå konsekvensen av, sier styreleder Bo Rygaard i pressemeldingen.

Etter fire kamper i denne sesongen ligger København på en niende plass på tabellen. På de fire kampene har laget vunnet én, spilt én uavgjort og tapt to kamper.

Han forteller også at at det har vært en vanskelig beslutning for klubben å ta på både et faglig og følelsesmessig nivå, men at klubben har brukt god til til å tenke seg om.

– Vi mener at dette er det beste for FCK i den situasjonen vi er i, sier Rygaard.

Tidligere toppspiller William Kvist og U-19-trener Hjalte Bo Nørregaard overtar.

Ståle Solbakken har vært i FC København i tre perioder. Først var han spiller i årene 2000–2001, deretter hadde han sin første trenerperiode 2006 til 2011, før så å komme tilbake i 2013.

