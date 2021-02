FEIRER: Harry Maguire (t.h.) markerer mål sammen med kollega Axel Tuanzebe i kampen mot Sheffield United. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / POOL

Manchester United-kaptein Harry Maguire: − Det er mange som vil at vi skal mislykkes

Harry Maguire (27) sier at han begynner å bli vant til Manchester United-hatere - og at han vil stilne dem med å vinne trofeer.

Publisert: Nå nettopp

Det er på Manchester Uniteds egen podcast at den engelske landslagsspilleren kommer med disse uttalelsene.

Samme Maguire skal, sammen med Everton-kapteinen Séamus Coleman, legge ned blomsterkrans lørdag - på årsdagen for flytragedien i 1958.

Han blir på podcasten spurt om tvilerne gir ekstra motivasjon:

– Jeg liker det. Jeg har ikke noe imot det i det hele tatt. Når jeg løfter mitt første trofé i denne klubben, vil jeg ha et stort smil, da vet jeg at det er mange som ikke vil at vi skal gjøre det.

– Vi er den mest omtalte klubben i verden. Mange mennesker vil ikke at vi skal gjøre det bra. Det er mange som vil at vi skal mislykkes, og det er verden vi lever i. Jeg er ganske vant til det nå.

Maguire har spilt i Manchester United-drakten siden 2019, da han kom på en rekordovergang fra Leicester - som verdens dyreste forsvarsspiller. Mange har spurt om han er god nok, og han har også vært i utenomsportslige kontroverser.

Men Maguire har etter hvert blitt en viktig del av Ole Gunnar Solskjærs mannskap - og får æren av å bære kapteinsbindet i en klubb som jager sin første ligatittel siden 2013.

– Fra det øyeblikk jeg kom, har jeg følt at vi har forbedret oss. Vi må prestere og gi oss selv muligheten til å vinne kamper over en periode. I denne klubben skal vi vinne trofeer, sier Maguire i podcasten.

– Vi må først kjempe for å vinne ligatittelen, så kan vi begynne å løfte trofeer og vinne de største turneringene i verden.

I et intervju publisert på manutd.com lørdag nakker han også om det spesielle å spille en ligakamp på årsdagen for München-tragedien.

– Det er uten tvil en viktig dag, og det er ikke så ofte vi får spille på den faktiske datoen, så jeg er sikker på at dette kommer til å bli spesielt.

– Det er synd at ikke supporterne får være til stede og oppleve det sammen med oss, men jeg er sikker på at de kommer til å følge med.

