Matchvinnere i hver ende: − Det er helt vilt

Bayern vinner og vinner - først og fremst takket være Manuel Neuer (34) og Robert Lewandowski (32). Torsdag kan du trolig se dem i den VG+-sendte VM-finalen for klubblag.

Publisert: Nå nettopp

– De er matchvinnere i hver sin ende. Det er helt vilt hva de har gjort denne sesongen, sier Eivind Bisgaard Sundet, Viasats Bundesliga-kommentator og en del av podcasten «Dritte Halbzeit», om herrene Neuer og Lewandowski.

– Neuer er i sitt livs form. Han har aldri vært bedre. Og Lewandowski scorer og scorer.

– Disse to kan også komme til å holde Bayern inne hele veien i Champions League.

Tallene underbygger det han sier:

* Robert Lewandowski har 24 mål og åtte målgivende på 19 kamper. Han alene har scoret flere mål enn fem av bundesligaklubbene har gjort samlet.

* Robert Neuer topper Kickers spillerbørs blant keeperne - og er nest best av alle.

– Det pussige er at Bayern har sluppet inn mye mål til tross for at Neuer har vært kjempebra. Forsvarsspillet er ikke som det var i fjor, sier Eivind Bisgaard Sundet.

Hans uttalelse stemmer godt med Kickers statistikk: For to år siden slapp Bayern til i snitt 2,9 sjanser til motstanderen per kamp. Denne sesongen er det 4,9 sjanser mot per kamp. Og Bayern har hele 26 baklengsmål, flere enn både RB Leipzig, Wolfsburg, Bayern Leverkusen og til og med Union Berlin.

– Jeg synes Bayern München er svekket fra sist sesong. Det er store forsvarsproblemer. Men det er mange lag som er ustabile i disse corona-tider, sier Eivind Bisgaard Sundet.

– Hvor vellykket har det vært å hente Leroy Sané?

– Han har vært ujevn. Sané har scoret noen veldig fine mål, men han har vært av og på - som karrieren hans har vært. Han kan være fantastisk god på sitt beste, men blir litt mye borte. Heldigvis for Bayern har de mange å velge i.

– Men Sané har nok ikke vært den stjernesigneringen som de håpet på og trodde at de fikk.

Eivind Bisgaard Sundet peker på at Bayern München hadde håpet på å etablere Serge Gnabry og Leroy Sané som faste kantspillere etter at superduoen Arjen Robben og Franck Ribéry er borte.

– Gnabry og Sané har til og med fått draktnummerne til de to. Men det er kanskje Kingsley Coman som har vært den beste kantspilleren i år.

