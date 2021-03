Kommentar

Høsten holder ikke, NFF!

Av Leif Welhaven

De menneskelige kostnadene ved stadionbygging i Qatar har vært enorme. Foto: MOHAMMED DABBOUS / X02366

Dersom en utsettelse av Qatar-spørsmålet skal blir noe annet enn trenering av en kinkig sak, er tidspunktet for et ekstraordinært ting avgjørende. Det finnes ikke gode grunner til å vente helt til høsten.

«Da fanden ville at intet skulle skje, satte han ned den første komité», lyder et kjent sitat fra den danske multikunstneren Piet Hein.

I norsk idrettspolitikk har vi en ikke altfor imponerende tradisjon med å utsette og utvanne - i stedet for å ta et standpunkt - når farvannet blir krevende.

Nå er det store spørsmålet hvordan norsk fotballs øverste organ forholder seg til et avgjørende veivalg: Ja eller nei til å boikotte VM i Qatar.

Det er nå 3753 dager siden Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) tok valget om å legge VM til en stat der homofili er forbudt.

I mer enn 10 år har «dialoglinjen» vært gjeldende. I denne perioden har de menneskelige lidelsene rundt bygging av anlegg og infrastruktur vært enorme.

NFF er klare på at de har vært mot vertsvalget hele veien, men hva har de helt, helt konkret foretatt seg i alle disse årene?

Vi har hørt om partnere og reising, men spesielt fremoverlente har ikke fotballtoppene fremstått, akkurat.

Først da snøballen begynte å rulle nedenfra, og faren for en norsk boikott faktisk ble reell, har vi sett NFF-ledelsen sette Qatar-spørsmålet øverst på agendaen.

Nå er spørsmålet om fotballtinget velger å ta et overordnet standpunkt denne helgen, eller om Norges Fotballforbund vinner frem i den frenetiske kampen for å få utsatt hele greia. Mens snøen fortsatt ligger ønsker styret å få skjøvet behandlingen til høsten, og å gjennomføre et ekstraordinært fotballting da.

Hvorfor helt til høsten, NFF?

Overordnet finnes det argumenter både for og mot en utsettelse. Tusenkronersspørsmålet er hvilke motiver som egentlig ligger bak kampen mot å la demokratiet tale nå.

På den ene siden er det til å forstå at man ønsker en bedre konsekvensutredning, siden dette spørsmålet er så stort og ramaskriket vil bli voldsomt dersom Norge setter seg utenfor fotballfellesskapet ved denne anledningen. Det er heller ikke unaturlig at forbundet tenker på økonomiske følger.

På den andre siden er dette et moralsk spørsmål, et samvittighetsvalg, en grensegang for hva vi faktisk vi være med på. Og da er det ikke pengespørsmål spesielt sentralt.

Med tanke på hvor mye informasjon om menneskefiendtlighet rundt mesterskapet som er tilgjengelig, kan man undres over hvor vanskelig det bør være å gjøre seg opp en mening.

Her er det umulig å bli helt klok på om NFF har et reelt ønske om dypere kunnskap for å kunne velge, eller om det i virkeligheten er en strategi for å kjøpe seg tid gjennom å sette ned enda et utvalg.

Kanskje er det klokt å gå noen flere runder før det bestemmes hva norsk fotball skal gjøre, men troverdigheten til forbundsstyret svekkes når det innstilles på å vente så lenge.

Da er det umulig å fri seg for mistanken om vikarierende motiver, der alt i realiteten handler om å finne en farbar vei vekk fra boikott-trusselen, fordi man så gjerne vil til VM.

Et minimum av hva vi bør forvente av fotballtinget er at en eventuell utsettelse blir langt kortere enn det styret ønsker seg. Her er flere klubber allerede på ballen.

Dersom salen ser behov for å bruke mer tid enn å velge, må det være for å dekke et faktisk behov, ikke å bidra til at temaet treneres.

Et ekstraordinært ting på denne siden av sommerferien må være mer enn tilstrekkelig tid. Men se heller ikke bort fra at tinget mener det er mulig å ta et verdimessig overordnet valg ut fra slik saken det står.

Den makten ligger hos norsk fotballs øverste organ. Det bør tas med minst mulig bakromspåvirkning i forkant, slik et fotballdemokrati bør fungere.